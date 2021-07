Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip negli ultimi giorni per via di alcune indiscrezioni trapelate riguardo alla fine della loro storia d'amore. Recentemente, Rosica aveva rivelato il retroscena sul termine del fidanzamento della coppia del momento, mai confermato né smentito dai diretti interessati. Dopo che in rete ci sono stati sospetti sulla veridicità delle sue affermazioni, nella giornata di venerdì 23 luglio Alessandro ha ribadito che l'attore di Istanbul e la presentatrice sportiva di Dazn non stanno più insieme e, attualmente, ognuno starebbe vivendo la propria vita separati.

Can Yaman non sarebbe più fidanzato con Diletta Leotta

Rosica ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram in cui ha parlato di Can Yaman e della sua fidanzata Diletta Leotta. Alessandro ha chiesto ai suoi follower: ''A voi questo amore gigantesco che per voi è gigantesco, per me è sempre stata una fake news, vi sembra normale che dopo dieci giorni non si vedono, non si commentano, non mettono una storia insieme, nemmeno a fare finta?''. Rosica ha inoltre ribadito quanto aveva rivelato qualche giorno fa su Can e Diletta: ''Avete capito che si sono lasciati o no?''.

Can Yaman a Roma, mentre Diletta Leotta era in vacanza in Sardegna

Rosica ha fatto notare ai suoi follower gli ultimi giorni che avrebbero trascorso Can Yaman e Diletta Leotta.

Alessandro ha infatti ricordato che, recentemente, la presentatrice sportiva di Dazn è andata in vacanza in Sardegna, mentre il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha continuato a vivere la sua vita a Roma, lontano dalla compagna, dichiarando: ''Questa si è fatta le vacanze in Sardegna, dovrebbe andare da altre parti.

Lui si sta facendo i fatti suoi a Roma, esce con amici. Tutto bene? Secondo voi stanno ancora insieme?''.

Rosica confermerebbe la rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta

Alessandro ha proseguito, affermando di non credere che la coppia stia ancora insieme, perché credere che stiano insieme sarebbe da pazzi. Rosica, però, ha continuato dichiarando che non esclude qualche cambiamento in futuro: ''Poi se questi fra un mese, fra due settimane, tre settimane, si inventano qualche altra sciocchezza io vi ripeto, non lo so".

Alessandro ha infine rivelato che la coppia starebbe attendendo un po' di tempo per comunicare la fine del fidanzamento, affermando: ''Stanno aspettando che si calmino le acque per annunciare la rottura''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman o la sua fidanzata Diletta Leotta smentiscano i rumor sul loro conto o se confermino la notizia riguardo la fine della loro storia d'amore.