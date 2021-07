Dal prossimo settembre ripartirà il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che al timone del reality show Mediaset tornerà Alfonso Signorini che, in queste settimane, sta ultimando la scelta dei nuovi concorrenti che faranno parte del cast della nuova edizione. E, in queste ore, sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti certi che entreranno nella casa più spiata d'Italia, dove spicca il nome di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo.

Le prime anticipazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast di concorrenti de il Grande Fratello Vip 6, arrivano dalle pagine di Dagospia, dove è stato annunciato che nella casa di Cinecittà verrà accolta Katia Ricciarelli, signora della lirica italiana nota anche per il suo matrimonio con il "re" del piccolo schermo, Pippo Baudo.

E poi ancora nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini arriverà anche la showgirl e conduttrice radiofonica Manila Nazzaro, che qualche anno fa si mise in gioco a Temptation Island Vip con il suo compagno Lorenzo Amoruso.

L'ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello nella casa del GF Vip 6

Occhi puntati anche su Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan che avrà la possibilità di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e c'è da scommettere che non mancheranno le "intrusioni esterne" da parte dei suoi ingombranti genitori.

Nel cast del Grande Fratello Vip 6 è data per certa anche la presenza del giovane Manuel Bortuzzo e di Gianmaria Antinolfi, noto al pubblico per il suo flirt della scorsa estate con la showgirl argentina Belen Rodriguez ma anche per essere stato immortalato con Dayane Mello (concorrente della scorsa edizione del reality).

E poi, ancora, sembrerebbe che in queste ore ci siano delle trattative in corso per portare nella casa del Grande Fratello Vip, un nome di spicco della musica italiana.

Trattativa Anna Oxa, Ciacci fuori dal cast del GF Vip 6

Trattasi di Anna Oxa, assente dal piccolo schermo da un bel po' di anni. Tra le sue ultime apparizioni televisive, quella a Ballando con le stelle dove si mise in gioco come concorrente e l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, nelle vesti di giurata.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stata annunciata anche la presenza di Giovanni Ciacci nel cast della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo la mancata partenza per l'Isola dei famosi (dovuta a motivi di salute) sembrava ormai certo che Ciacci approdasse nella casa di Cinecittà, ma alla fine sembrerebbe che la sua trattativa sia saltata. Il costumista delle vip, quindi, sarebbe fuori dal cast del GF Vip 6.