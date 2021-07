Mercoledì 28 luglio su Fox Turkiye tornano in diretta le puntate inedite della seconda stagione di Sen Çal Kapımı. Andrà in onda la puntata 46, che potrebbe segnare la svolta nel rapporto tra Eda e Serkan.

La sfida per la scuola privata

Nella puntata 46 di Sen Çal Kapımı, Kiraz esprimerà ai suoi genitori il desiderio di frequentare la scuola privata come il suo amichetto Can. Il problema, però, è che in questo istituto sarà disponibile solo un posto, così sarà battaglia aperta tra Engin e Pırıl ed Eda e Serkan.

Per raggiungere il proprio obiettivo ogni coppia dovrà dimostrare di essere molto affiatata e in armonia.

Per Engin e Pırıl non sarà un problema, visto che sono sposati, ma la stessa cosa non si potrà dire di Eda e Serkan. Nonostante si amino ancora, loro non stanno ufficialmente insieme, quindi per il bene di Kiraz dovranno dimostrare di essere una coppia felice e perfetta.

Tutti inizierà come un gioco, ma alla fine ciò che verrà a galla saranno i sentimenti che provano reciprocamente Eda e Serkan e tra loro non ci sarà più un confine che possa separarli.

Il simbolo dell'amore di Eda e Serkan

Infatti, sempre nella prossima puntata, verrà fuori l'argomento "tatuaggio". Eda e Serkan, durante il finale della prima stagione, si sono tatuati il simbolo dell'infinito sull'anulare. Un disegno fatto da loro che comprende anche le iniziali dei loro nomi.

Quel tatuaggio era arrivato poco prima di un terribile momento per la vita di Serkan, ovvero quando il suo medico gli aveva diagnosticato un tumore al cervello difficilmente operabile.

Cinque anni dopo Serkan ed Eda si ritroveranno faccia a faccia e lui si accorgerà che Eda ha rimosso il loro tatuaggio dall'anulare. La ragazza gli dirà di averlo fatto rimuovere qualche mese prima, però ha deciso di non eliminarlo proprio "definitivamente".

Infatti l'ha fatto riprodurre in un'altra parte del suo corpo, in un posto non proprio visibile.

Eda e il tatuaggio nascosto

Per Serkan questa novità non chiuderà proprio il discorso tatuaggio, anzi farà aumentare la sua curiosità. Per questo motivo deciderà di recarsi da Eda per chiederle se può fargli vedere dove tiene nascosto il tatuaggio.

Al momento non è dato sapere dove sia stato riprodotto il simbolo dell'infinito con le iniziali di Eda e Serkan sul corpo della ragazza, ma si presume che possa essere stato tatuato accanto al cuore. Visto che dal promo ufficiale della puntata 46 di Sen Çal Kapımı si vede che Eda, prima di aprire la porta a Serkan, mette proprio la mano sul petto.

L'appuntamento con la puntata 46 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 28 luglio, a partire dalle 20 ore locale (19 ora italiana, ndr) su Fox Turkiye. La serie è disponibile in diretta gratuitamente, anche per l'Italia, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva.