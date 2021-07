Il Grande Fratello Vip 6 prenderà il via a partire dal prossimo settembre su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che Alfonso Signorini e la sua squadra di autori stanno lavorano alacremente per arrivare alla definizione del cast di concorrenti di questa nuova attesissima edizione. Tanti i nomi che circolano in rete e sui giornali, dove emergono un bel po' di indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i prossimi gieffini della casa più spiata d'Italia. In pole position anche l'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista della passata edizione di Uomini e donne.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6: spicca Sophie Codegoni

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero aprirsi per la giovane Sophie Codegoni, nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne ma anche per il suo discusso flirt con Fabrizio Corona.

Proprio nelle ultime settimane, l'ex tronista è uscita allo scoperto con l'ex re dei paparazzi che l'ha presentata come la sua nuova fidanzata ufficiale.

Dal prossimo settembre, la love story tra Sophie e Fabrizio Corona potrebbe diventare di "dominio pubblico" nel momento in cui la ragazza verrà scelta per davvero come nuova inquilina della casa del GF Vip 6.

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez tra i candidati al GF Vip

E poi ancora tra i candidati in pole position sembrerebbe esserci anche un ex fidanzato di Belen Rodriguez. Trattasi di Gianmaria Antinolfi che, nell'estate 2020, finì al centro della ribalta per la sua love story con la showgirl argentina.

L'amore tra i due, però, non ha dato i frutti sperati e non è durato a lungo, visto che poco dopo Belen conobbe Antonino Spinalbese, diventato il suo attuale compagno e padre della secondogenita Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

Il Grande Fratello Vip 6, inoltre, potrebbe accogliere nel cast anche la showgirl Miriana Trevisan, in passato naufraga all'Isola dei famosi.

Manila Nazzaro tra le possibili inquiline del prossimo GF Vip

Occhi puntati anche su Giovanni Ciacci, il celebre costumista delle dive del piccolo schermo, il quale dopo aver annunciato il suo ritiro dalla televisione, pare che sia in dirittura d'arrivo nel cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tra i candidati in pole position spicca anche il nome dell'ex Miss Italia, Manila Nazzaro: dopo la partecipazione a Temptation Island Vip col fidanzato Lorenzo, pare che la conduttrice radiofonica sia pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva.

Le porte della casa di Cinecittà, a partire dal prossimo settembre 2021, potrebbero aprirsi anche per Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo.