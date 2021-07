Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da martedì 20 a venerdì 23 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ayfer scoprirà il vero motivo per cui Eda non è partita per l'Italia per concludere i suoi studi. La donna quindi andrà a parlare con Serkan che però la tranquillizzerà e gli spiegherà che presto, sua nipote partirà per concludere il suo percorso scolastico. Intanto, arriverà il giorno del matrimonio tra Selin e Ferit, ma quest'ultimo all'ultimo momento non se la sentirà di compiere il grande passo e quindi, lascerà la donna sull'altare.

Ayfer scoprirà che sua nipote Eda le ha mentito

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, tutti verranno a conoscenza del contratto tra Eda e Serkan e all'Art Life Studio non si farà altro che parlare di questo argomento. La zia della giovane sarà molto preoccupata per questa situazione e deciderà di andare a parlare con Serkan, che dirà ad Ayfer di stare tranquilla, in quanto Eda andrà in Italia e terminerà i suoi studi.

Intanto, all'Art Life ci saranno novità anche dal punto di vista lavorativo, in quanto Bolat verrà informato da Selin che presto verrà fatta la collaborazione con Efe Akman.

Poco dopo, Selin confesserà a Serkan che nonostante sia ancora innamorata di lui, ha deciso di impegnarsi seriamente con Ferit e per questo motivo, non lavoreranno più a stretto contatto.

Infatti, la donna poco prima del matrimonio deciderà anche di vendere le sue quote dell'azienda.

Nel frattempo, Eda non sarà riuscita a confessare a sua zia, il vero motivo per cui non è partita. Ayfer però riceverà la telefonata di sua madre e scoprirà che sua nipote le ha mentito. Intanto il legame tra Eda e Serkan diventerà sempre più forte e il ragazzo le regalerà una stella.

Selin verrà lasciata sull'altare da Ferit

Intanto, arriverà il giorno del matrimonio tra Selin e Ferit, però l'uomo proprio all'ultimo momento dirà alla donna di non poter compiere questo passo e quindi la lascerà sull'altare. Nel mentre, Serkan accompagnerà Eda a casa e i due decideranno di finirla qui con i segreti. Infatti, la ragazza vorrà raccontare alle sue amiche e alla zia della relazione con Bolat, ma riuscirà a parlare solo con le compagne che accoglieranno la notizia con grande entusiasmo.

Poco dopo, Selin andrà da Serkan e gli dirà che ha venduto il 45% delle sue quote della holding a Efe Akman. Intanto, Alptekin, vedrà suo figlio mano nella mano con Eda, e quindi deciderà di raccontare a Serkan dell'incidente che ha provocato la morte dei genitori della ragazza. Tuttavia, poco prima che l'uomo possa rivelargli il grande segreto, si sentirà male e verrà ricoverato urgentemente in ospedale per un infarto.

Ayfer scoprirà che Eda e Serkan stanno realmente insieme

Successivamente, la notizia della vendita delle azioni da parte di Selin, si diffonderà rapidamente e all'Art Life si creeranno non poche incomprensioni. Intanto, il nuovo socio arriverà in azienda per formalizzare la cessione e susciterà l'interesse di Leyla e Melek, ma anche l'antipatia di Serkan, per la vicinanza ad Eda.

Nel frattempo, Ayfer andrà a trovare Aydan per darle supporto, ma scoprirà proprio in questa occasione che Eda e Serkan stanno insieme per davvero. Le due donne saranno contrarie alla relazione tra i due giovani.

Intanto, Selin sarà costretta a fare buon viso a cattivo gioco e a lavorare con Ferit all' Art Life.