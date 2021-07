Tra i campioni protagonisti dell'ultima edizione de L'Eredità vi è Massimo Cannoletta, che per diversi mesi ha tenuto banco nel game show del preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna, grazie alla sua bravura e alla sua preparazione culturale.

Massimo è riuscito così a diventare uno dei concorrenti più forti della storia del game, arrivando a conquistare una cifra decisamente cospicua di denaro, prima di uscire di scena. Era stato lui stesso, dopo un consistente numero di vittorie a L'Eredità, a decidere di lasciare il programma e in queste ore si è sfogato, rivelando di non aver ancora visto i soldi vinti.

Lo sfogo di Massimo Cannoletta, il campione del game show L'Eredità

Nel dettaglio, durante il suo percorso come concorrente a L'Eredità, Massimo è stato uno di quei campioni che ha lasciato il segno per la sua bravura e la preparazione mostrata in televisione.

Complessivamente, Cannoletta ha conquistato un montepremi pari a 200 mila euro ma, a oggi, ha ammesso di non aver visto ancora i soldi della vincita avvenuta nel popolare game show di Rai 1.

"Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura di consegna del montepremi è iniziata ma non è ancora ultimata", ha ammesso Massimo nel corso di una recente intervista.

Il campione del quiz di Rai 1 non ha ancora ricevuto i soldi vinti in televisione

Proprio per questo motivo, Massimo non ha nascosto che a oggi non ha ancora comprato nulla e non si è tolto nessuno sfizio grazie coi soldi vinti con la partecipazione a L'Eredità.

In merito poi alla sua decisione di abbandonare il game show dopo un cospicuo numero di vittorie, Massimo ha ammesso che non se la sentiva di approfittare della gentilezza e di tutta quella popolarità che la trasmissione gli stava regalando in quel momento.

Da qui, la sua scelta di mollare lo scettro di campione e di cedere così il posto ad altri concorrenti che avrebbero potuto così avere la sua stessa fortuna nel game show Rai.

Da settembre la nuova edizione de L'Eredità con Flavio Insinna

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se, dopo lo sfogo pubblico del campione Massimo Cannoletta, la procedura di riscossione dei soldi verrà semplificata, il game show L'Eredità è stato già confermato per la prossima stagione televisiva, da settembre.

Ancora una volta, al timone del programma che tutte le sere appassiona una media di oltre cinque milioni di spettatori, ci sarà Flavio Insinna, che nel frattempo questa estate continua a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con il quiz Il Pranzo è servito, che sta riproponendo nella fascia del primo pomeriggio, subito dopo il TG 1.