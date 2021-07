Anticipazioni di Tempesta d'amore dal 2 all'8 agosto 2021, la soap bavarese che vede il prestigioso hotel al centro delle trame che si intrecciano intorno al Fusternhof. Che cosa accadrà nei nuovi episodi su Rete 4 alle 19.40? Ariane sta per essere smascherata, ma il suo proverbiale fiuto la salverà ancora una volta. Sarà così che la povera Selina sarà ingannata ancora da quella che crede essere la sua migliore amica. Brutte notizie per Vanessa che, dopo l'infortunio al ginocchio, verrà a sapere che l'unico modo per recuperare la mobilità e quello di sottoporsi a un delicato e difficile intervento chirurgico.

Tempesta d'amore, trame puntate settimanali

Ariane è stata sul punto di essere smascherata, dopo che Selina l'ha quasi beccata a letto con Erik. Scampato pericolo? A quanto pare no, visto che Selina troverà nella stanza un orologio da uomo. Nel frattempo, Maja ripensa al momento romantico con Florian e si spaventa dei suoi stessi sentimenti. Decisa tuttavia a essere sincera con lui, gli propone di andare alla ricerca del povero Napoleone, scappato inavvertitamente dal recinto. Le cose però vanno in una direzione decisamente sbagliata. Andrè continua a ingannare Werner facendogli credere di aver recuperato la memoria, ma un errore gli sarà fatale.

Il crollo di Vanessa dopo la diagnosi

Non andranno bene le cose per Vanessa: non solo sarà gelosa di Cornelia e Robert, ma dovrà accettare l'idea di sottoporsi a un intervento con la speranza di recuperare completamente la funzionalità del ginocchio.

Come rivelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Vanessa avrà un crollo emotivo molto forte e troverà consolazione tra le braccia di Alfons.

L'inganno di Ariane e l'incidente di Florian, spoiler Tempesta d'amore

Erik e Ariane notano quanto Selina sia vicina alla verità. A quel punto, Kalemberg ha un'idea delle sue per allontanare ogni sospetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ariane farà in modo che l'amica la veda baciare Max che, guarda caso, avrà al polso lo stesso orologio da lei notato nella stanza. Sarà così che Selina crederà che l'amante di Ariane sia proprio Max.

Nel frattempo, Maja sarà pronta a parlare a cuore aperto con Florian. Pensando al momento giusto per confessargli i suoi sentimenti, coglierà l'occasione aiutandolo a cercare Napoleone nei dintorni.

Mentre i due sono all'opera, Florian ha un incidente che rende necessario il ricovero in ospedale. Maja gli starà accanto e, nella lunga notte che seguirà, il giovane farà un sogno bellissimo nel quale Maja sarà la sua fidanzata. Sarà premonitore di una realtà ancora più bella? Per saperlo, non resta che guardare le nuove puntate della soap che andranno in onda su Rete 4.