Sühan capirà molto presto quanto sia pericoloso suo padre. Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, la giovane si troverà coinvolta nel tentato omicidio di Cesur e proverà sulla propria pelle cosa significa mettersi contro Tahsin Korludağ. Infatti, quando non riuscirà a incastrare il figlio di Hasan con le accuse di frode e falsa identità, il padre di Sühan incaricherà il fedele scagnozzo Salih di uccidere Alemdaroğlu. L'uomo, però, non sospetterà che la figlia si trovi con il suo nemico proprio nel momento sbagliato e, quando lo verrà a sapere, sarà troppo tardi per avvertirla di ciò che sta per accadere.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Tahsin ordina a Salih di uccidere Cesur

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, Salih (Okday Korunan) cercherà di allontanarsi da Tahsin (Tamer Levent), il quale lo riterrà responsabile dell'uscita di prigione di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Tuttavia, il padre di Şirin (Irmak Örnek) non potrà rifiutarsi di continuare ad eseguire gli ordini di Korludağ. Quest'ultimo, infatti, minaccerà di denunciarlo alla polizia per tutti gli omicidi commessi nel corso degli anni. A quel punto Turhan dovrà accettare di portare a termine un altro compito, ossia uccidere Cesur. Le anticipazioni turche rivelano che Salih attirerà con l'inganno il giovane in un bar fuori città.

Mentre gli stara consegnando lo stralcio di una lettera scritta anni prima dal padre Hasan a Nurhan (Pervin Bağdat), la moglie di Tahsin, un complice dell'uomo saboterà l'auto di Alemdaroğlu. In questo modo il protagonista, inevitabilmente, avrà un incidente mortale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Suhan e Cesur coinvolti in un grave incidente d'auto: Brave and Beautiful, trame turche

Nel frattempo, Cesur non perderà la speranza di riconquistare la fiducia di Sühan (Tuba Büyüküstün) e farà in modo di trascorrere del tempo in sua compagnia. L'uomo le proporrà di spegnere il cellulare e passare insieme a lui un'intera giornata.

La giovane accetterà, ignorando che la macchina di Cesur è stata manomessa e ciò metterà a rischio la vita di entrambi. Appena scoprirà che la figlia è in auto con Alemdaroğlu, il capofamiglia Korludağ cercherà di avvertirla, ma ogni tentativo sarà inutile, visto che l'imprenditrice ha spento il telefono. Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di Brave and Beautiful i freni della macchina non funzioneranno e, inevitabilmente, resteranno coinvolti in un grave incidente stradale. Sühan e Cesur, però, riusciranno a salvarsi, ma la giovane si renderà conto di cosa è capace suo padre.

Sühan capisce chi è realmente suo padre: anticipazioni turche di Brave and Beautiful

Dopo essersi messi in salvo, Cesur non farà altro che ripetere a Sühan che soltanto suo padre può avere tentato di ucciderlo.

Inizialmente la giovane si rifiuterà di credere che il genitore sia un assassino, ma sarà d'accordo nel tendere una trappola all'uomo per metterlo alla prova. Le anticipazioni della serie turca rivelano che l'imprenditrice accetterà di telefonare al padre per riferirgli che si trova in auto con Cesur. Dopo aver visto la reazione dell'uomo, il quale la pregherà di scendere subito dall'auto, Sühan non avrà più dubbi sulla colpevolezza del genitore. Distrutta dal pensiero che il padre sia un assassino, la giovane chiuderà la conversazione telefonica in modo brusco e deciderà di rifugiarsi in un albergo con Cesur. Intanto, Tahsin crederà che la figlia sia rimasta coinvolta nell'incidente e sarà colto da un malore.