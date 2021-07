Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, interpretata fra gli altri dall'attrice turca Hande Ercel (Eda Yildiz) e dall'attore turco Kerem Bursin (Serdan Bolat). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla delusione provata da Selin per le mancate nozze con Ferit, sulla decisione di Aydan e Ayfer di dividere Eda e Serkan, sulle sconcertanti rivelazioni legate alla morte dei genitori di Eda e sulle iniziative proposte da Efe per farsi accettare all'Art Life.

Serkan offre un posto di lavoro a Selin

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Selin cercherà di reagire al dolore di aver perso il fidanzato e il posto di lavoro nella stessa settimana. Nel frattempo, Serkan ed Eda decideranno di uscire allo scoperto, rivelando alle loro famiglie che sono ormai una coppia. La notizia non sarà molto gradita ad Aydan e Ayfer che si alleeranno per convincere i due fidanzati a separarsi. Le loro richieste, però, non avranno l'esito sperato in quanto i due innamorati accetteranno tutte le loro condizioni pur di stare insieme. Resosi conto di essere in condizioni di salute non ottimali, Alptekin deciderà di cedere la Holding a Serkan che si ritroverà sommerso di lavoro.

Per questa ragione, chiederà a Selin di ritornare in azienda per aiutarlo, sopperendo in questo modo all'assenza di Engin, recatosi all'estero per il disappunto di Piril.

Alptekin scopre la verità sulla morte dei genitori di Eda

Aydan e Alptekin scopriranno che la loro Hoding è stata la responsabile indiretta della morte dei genitori di Eda.

Anni prima, quando Eda era una bambina, i suoi genitori decisero di trascorrere le vacanze in un cottage estivo senza sapere che tale costruzione venne realizzata con dei materiali non sicuri. Giunti lì, la coppia fu travolta da un muro di contenimento che crollò sulla loro auto, uccidendoli entrambi. La ditta che si occupò della costruzione dei cottage era quella di Alptekin che, all'epoca, aveva cercato di rintracciare Eda per risarcirla economicamente.

Le sue ricerche, però, erano state del tutto vane perché dopo la morte dei suoi genitori la bambina era stata affidata alla zia che le aveva cambiato il cognome da Yildirim a Yildiz.

Efe provoca Serkan

Scoperto ciò, Alptekin deciderà di rivelare tutto a Serkan in modo che il giovane possa raccontare la verità ad Eda. Nel tentativo di ambientarsi nell'Art Life, Efe organizzerà un brunch per festeggiare il suo ingresso nell'azienda, invitando tutti i collaboratori della Holding. L'evento si svolgerà in una bellissima sala dove tutti si divertiranno tranne Efe e Serkan che si provocheranno per tutto il tempo. Selin sarà molto gelosa della nuova complicità nata fra Ceren e Ferit, mentre Bolat si renderà conto che è successo qualcosa fra Angin e Piril.

Efe proporrà a Serkan di lavorare insieme a Eda nella progettazione della parte paesaggistica dell'Hotel Green dell'Art Life ma l'imprenditore rifiuterà. In seguito, Serkan preferirà lasciare Eda piuttosto che raccontarle la verità sul coinvolgimento della sua famiglia nella morte dei suoi genitori.