Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, la TV Soap, nata in Germania e giunta alla diciassettesima stagione. Attualmente essa va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:50.

Negli episodi trasmessi dal 2 all'8 agosto, non mancheranno i colpi di scena. In particolare, Selina sarà determinata a scoprire l'identità dell'amante di Ariane, mentre Maja e Florian avranno un brutto incidente nel bosco. André commetterà un errore che insospettirà Hildegard e Vanessa rimarrà sconvolta davanti alle parole del dottore.

Tempesta d'amore, trama 2-8 agosto: Maja e Florian avranno un incidente

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Ariane penserà di essere riuscita a mantenere segreta la relazione con Erik, ma un'orologio poggiato sul comodino della sua stanza farà sorgere dei sospetti in Selina. Non sarà in grado di individuare l'appartenenza dell'oggetto, ma non avrà alcun dubbio sul fatto che Ariane stia frequentando qualcuno di nascosto.

Nel frattempo, Maja avrà dei ripensamenti. Essersi sottratta al bacio di Florian, infatti non la farà sentire affatto sollevata. Si convincerà che la cosa migliore sarà quella di aprirgli il suo cuore e di metterlo al corrente di tutte le emozioni che prova quando si trova in sua compagnia.

La ragazza proporrà di andare a cercare insieme il coniglietto Napoleone, ma durante la perlustrazione nel busco, a causa di un suo errore, i due verranno coinvolti in un incidente.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino all'8 agosto: le bugie di André verranno smascherate

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 2 agosto all'8 agosto, Werner sarà felicissimo per André.

Lo chef, infatti, dirà di essere riuscito a ricordare tutto del suo passato. La realtà, però, sarà ben diversa. André vorrà solo far leva sull'aspetto emozionale per impadronirsi dei soldi del fratello.

Werner, colto dall'entusiasmo, deciderà di organizzare una piccola festa, a cui parteciperanno anche Alfons e Hildegard. Quest'ultimi si uniranno anche i preparativi ma, proprio in quel momento, André commetterà uno sbaglio che lo smaschererà: penserà che la ricetta seguita da Hildegard per cucinare l'arrosto sia sua.

Selina crederà che Max sia l'amante di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Vanessa sarà molto triste per il rapporto tra Cornelia e Robert. Vorrebbe fare qualcosa, ma non saprà come comportarsi. Inoltre, dovrà affrontare una tragica notizia riguardo al suo stato di salute. Il medico, infatti, le dirà che, nonostante la fisioterapia, avrà la necessità di sottoporsi a un intervento al ginocchio. Senza l'operazione, non sarà più in grado di tornare a fare sport.

Intanto, Ariane avrà un'idea per allontanare i sospetti di Selina. Farà indossare l'orologio del suo vero fidanzato a Max e poi gli darà un bacio. L'amica, dopo aver assistito alla scena, metterà da parte tutte le proprie perplessità perché penserà di aver finalmente scoperto il nome dell'amante di Ariane.