Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Beautiful, la soap opera americana meglio nota in patria con il titolo di The Bolt and Beautiful. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 24 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro che avranno Flo e Sally per l'amore di Wyatt, sulla decisione di Katie di non perdonare il marito per il suo tradimento e sull'incidente in cui sarà coinvolta Steffy.

Sally colpisce Flo

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che dopo aver scoperto la diabolica messinscena messa in atto da Sally per riconquistare Wyatt, Flo deciderà di andare a trovare la rivale per affrontarla. Giunta lì, la giovane dovrà fare i conti con Sally e con la dottoressa Escobar. Le due donne daranno filo da torcere a Flo che troverà lo stesso il coraggio di chiedere spiegazioni a Sally, facendola andare su tutte le furie. A quel punto, quest'ultima colpirà alla testa Flo che cadrà a terra perdendo i sensi. Nel frattempo, Penny assisterà alla scena senza riuscire ad intervenire. Vedendo Flo svenuta a terra, cercherà invano di convincere Sally a fermarsi e a costituirsi alla polizia.

Nel frattempo, Flo si sveglierà giusto in tempo per sentire le farneticazioni di Sally che le comunicherà di voler trascorrere una notte con Wyatt per poter concepire un figlio. Decisa più che mai a portare avanti i suoi piani, Sally con l'aiuto della dottoressa Escobar legheranno Flo con una corda per tenerla prigioniera a casa loro.

Dopo essere stata legata, Flo cercherà di liberarsi facendo cadere Sally che batterà la testa a terra. Nonostante ciò, quest'ultima si rialzerà, legherà nuovamente Flo e si recherà da Wyatt.

Bill investe Steffy

Katie sarà ancora incredula per la storia del bacio che si sono scambiati Brooke e Bill. Donna tenterà di convincerla a confrontarsi con la sorella e il marito, ma la Logan non avrà nessuna intenzione di farlo.

Bill andrà a trovare la moglie per pregarla di tornare insieme ma lei rifiuterà non avendo più fiducia nell'uomo che l'ha tradita ancora una volta con sua sorella. Triste e amareggiato per la decisione della moglie, Bill si confiderà con Wyatt cercando conforto nelle parole del figlio. Liam andrà a casa di Steffy per vedere la loro bambina. Giunto lì, il giovane confiderà alla sua ex le sensazioni che prova da quando ha nuovamente sposato Hope. Poco dopo, Steffy lo lascerà a casa Liam con la bambina per andare a fare un giro in moto. In quell'occasione avrà un incidente, scontrandosi con la macchina di Bill. La giovane verrà sbalzata a terra per poi essere condotta in ospedale dove entrerà in coma.