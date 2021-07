Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, che narra gli amori, le passioni e gli intrighi di due potenti famiglie legate al mondo della moda. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 31 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta che Wyatt farà su Sally, sulla liberazione di Flo, sul malore di Sally e sulle condizioni di salute di Steffy.

Sally sviene di fronte alle accuse di Wyatt

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Sally e la dottoressa Escobar legheranno ed imprigioneranno Flo, colpevole di aver scoperto lo stratagemma messo in atto da Spectra per conquistare Wyatt. Fatto ciò, Sally lascerà Flo sotto la sorveglianza della dottoressa Escobar e si recherà a casa di Spencer per convincerlo a passare un'ultima notte d'amore con lei. In realtà la giovane vorrebbe soltanto trascorrere una notte col suo amato per concepire un figlio da poter utilizzare per rafforzare il suo rapporto con lui. Quello che Sally non sa è che Flo ha scritto dei messaggi d'aiuto sulla sua biancheria intima in modo da avvertire Spencer del pericolo che sta correndo.

Steffy si risveglia all'ospedale

Giunta a casa di Wyatt, Spectra cercherà in tutti i modi di sedurlo fino a quando il giovane non leggerà i messaggi di aiuto di Flo. A quel punto, il giovane le chiederà spiegazioni. Da quel momento in poi avrà inizio una serie di eventi che porteranno alla liberazione di Flo che, per prima cosa, racconterà a Wyatt tutto ciò che ha scoperto su Sally che ha finto di essere gravemente malata. Sconvolta all'idea di essere stata scoperta, quest'ultima cercherà insieme alla dottoressa Escobar di giustificare le loro azioni affermando di aver fatto tutto per amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante ciò, Flo e Wyatt si arrabbieranno con Spectra che reagirà urlando il suo amore per Spencer e svenendo poco dopo. A quel punto, i due giovani la porteranno d'urgenza in ospedale, scoprendo che Sally ha avuto un serio attacco di panico. Poco dopo, quest'ultima si sveglierà e chiederà nuovamente scusa a Wyatt e Flo per evitare che quest'ultima la denunci alla polizia.

Dopo essere stata investita da Bill, Steffy verrà portata d'urgenza in ospedale priva di conoscenza. I primi a raggiungere l'istituto sanitario saranno Ridge e Brooke, ignari che sia stata la macchina di Bill a travolgere la giovane. Nella sala d'attesa avranno modo di incontrare lo Spencer senior che dopo una breve esitazione iniziale confesserà di avere investito Steffy per sbaglio. A quel punto, Ridge si arrabbierà e accuserà Bill di aver investito sua figlia di proposito. La discussione fra i due uomini verrà interrotta dal risveglio di Steffy, dolorante per le costole rotte. Poco dopo, arriverà in ospedale il detective Sanchez che archivierà l'incidente come casuale, scagionando Bill di ogni accusa.