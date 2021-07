Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Love is in the air, la serie televisiva di Canale 5 che sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista Auditel.

Le anticipazioni riguardanti le puntate turche, che a breve andranno in onda anche in Italia, rivelano che Serkan si ritroverà nella posizione alquanto scomoda di poter avere di nuovo al suo fianco Selin, la sua ex fidanzata. Alla fine, però, l'architetto non se la sentirà più di ritornare con la donna, intanto Selin riceverà anche un clamoroso rifiuto dal suo promesso sposo Ferit.

Selin ritorna da Serkan ma lui la rifiuta: trame turche Love is in the air

Nel dettaglio, le trame turche della soap opera Love is in the air, rivelano che Serkan dopo aver lottato per diversi mesi, pur di riuscire ad avere di nuovo la sua ex Selin al suo fianco, riuscirà ad ottenere ciò che desiderava.

La donna, infatti, a pochi giorni dal matrimonio con Ferit, tornerà di nuovo dal giovane Bolat e gli farà presente di essere pronta ad annullare le nozze, se lui desidera riaverla al suo fianco.

Una situazione che metterà Serkan in crisi, anche se l'architetto si renderà conto di non amare più la sua ex donna, infatti ha capito di essersi innamorato di Eda e quindi di non poter tornare con Selin.

Intanto il contratto tra Eda e Serkan giungerà al termine e la ragazza farà presente all'architetto di essere triste per la fine di questo rapporto, lasciando intendere di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Serkan confessa il suo amore a Eda

Peccato, però, che Bolat ancora una volta non riesca a far emergere i suoi reali sentimenti e così la lascerà andare.

Eda crederà che ormai l'ha perso per sempre, ma per fortuna Serkan tornerà di nuovo sui suoi passi.

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Love is in the air, rivelano che l'architetto la raggiungerà poco prima della partenza e le confesserà finalmente di amarla e di voler trascorrere con lei il resto della sua vita.

A questo punto, Eda e Serkan diventeranno una coppia a tutti gli effetti: non più perché devono sottostare a un contratto che hanno firmato, ma per i veri sentimenti che li legano.

Ferit annulla le nozze con Selin: anticipazioni turche Love is in the air

Situazione diversa per Selin. La donna, infatti, dopo il rifiuto da parte del suo ex fidanzato, deciderà di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Ferit.

Non tutto, però, andrà secondo i piani sperati. Il futuro sposo, infatti, si renderà conto che Selin non lo ama per davvero e quindi, il giorno del matrimonio, deciderà di annullare le nozze.

A questo punto Selin si ritroverà definitivamente da sola e, dopo il cocente rifiuto da parte del ragazzo, deciderà di scappare via dalla cerimonia.