La serie tuca Love is in the air prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5 e tra i protagonisti vi è l'attore Kerem Bursin, che veste i panni dell'architetto Serkan Bolat. Settimana dopo settimana, l'attore ha conquistato sempre più il pubblico italiano, proprio come era successo negli anni precedenti con Can Yaman. Un successo che l'attore di Serkan ha deciso di celebrare in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha parlato della sua carriera e del suo successo ma non della sua relazione con l'attrice Hende Ercel, che veste i panni di Eda nella serie televisiva.

L'attore di Serkan in Love is in the air tace sul suo rapporto con Hende Ercel

Nel dettaglio, l'attore di Serkan ha parlato del suo personaggio all'interno della trama di Love is in the air, ammettendo che è fondamentalmente un uomo solo e questo perché il suo comportamento non si adatta alle convenzioni sociali.

"È uno che dice chiaro e tondo quello che pensa, convinto di essere sempre più intelligente di tutti", ha ammesso l'attore che nella serie fa coppia fissa con la bella Eda, interpretata dall'attrice Hende Ercel.

Ma, i due non sono solo una coppia nella soap ma anche nella vita reale. Qualche mese fa, infatti, Kerem e Hende sono usciti allo scoperto sui social, confermando di fatto la loro storia d'amore con tanto di foto romantiche pubblicate sui loro account Instagram, dove sono seguiti da milioni e milioni di persone.

Dopo Can Yaman, Kerem Bursin conquista il pubblico italiano

Eppure, in questa nuova intervista, l'attore di Serkan ha preferito non parlare del suo rapporto con Hende trincerandosi dietro un secco "No comment", nascosto da un sorriso che lascerebbe intendere che tutto stia procedendo per il verso giusto.

Insomma l'attore turco ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sulla sua vita privata e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla sua love story con l'attrice di Eda nella fortunata soap opera del pomeriggio di Canale 5.

Di sicuro, l'attore di Serkan ha conquistato il gradimento degli spettatori italiani e dopo Can Yaman può essere considerato il nuovo sex symbol del momento.

Proprio come il divo turco, che ha fatto sognare il pubblico con le sue interpretazioni in DayDreamer e Mr Wrong, anche Kerem ha fatto breccia nel cuore degli spettatori italiani.

Le parole dell'attore di Serkan per i fan italiani

Tuttavia, quando gli dicono di essere diventato un sex symbol, lui ammette di non averne idea e di non esserne consapevole.

Al contrario, invece, l'attore di Serkan è consapevole dell'affetto dei fan italiani che lui preferisce chiamare supporter.

"Sentire amore e sostegno è la vera benedizione. In Italia il calore e l'ospitalità della gente toccano il cuore", ha ammesso Kerem.