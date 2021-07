Non è stato dei migliori il ritorno al lavoro di Belen Rodriguez. Ad una settimana di distanza dal parto, la showgirl ha presenziato alla registrazione di una puntata di Tu sì que vales, ma qualcosa è andato storto. Come ha raccontato su Instagram, l'argentina si è sentita male durante le riprese e i medici le hanno fatto tre flebo per farla riprendere. La neo mamma, però, non si arrende e informa i fan che il 21 luglio riproverà a condurre un nuovo appuntamento con lo show leader d'ascolti del sabato sera.

Malessere per Belen a una settimana dal parto

Martedì 20 luglio, Belen ha vissuto momenti di difficoltà forse inaspettati. In un paio di video che ha pubblicato su Instagram, l'argentina ha fatto sapere di aver avuto un malessere durante le riprese di Tu sì que vales.

La soubrette ha deciso di tornare al lavoro una settimana dopo il parto, ma questa scelta sembra essere stata troppo azzardata.

"Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene", ha raccontato la bella Rodriguez in una storia in cui veniva inquadrata la piccola Luna Marì nella culla.

La presentatrice Mediaset ha spiegato che i medici le hanno fatto tre flebo perché era disidratata, e questo le ha impedito di portare a termine la registrazione di una puntata del programma che andrà in onda dopo l'estate su Canale 5.

"Ci ho provato, non ci sono riuscita", ha candidamente ammesso la 36enne nel breve sfogo che ha avuto sui social network subito dopo la disavventura.

Il ruolo di Belen e Giulia Stabile a 'TSQV'

"Domani spero di farcela a registrare", ha aggiunto Belen prima di rassicurare i fan sul suo stato di salute.

Anche se si è sentita male negli studi tv dove viene registrato Tu sì que vales, la sudamericana si è ripresa dopo che le sono state somministrate tre flebo: la disidratazione che le ha provocato il malore, in serata era già acqua passata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La bella Rodriguez, infatti, ha concluso la giornata coccolando la piccola Luna Marì, la bimba nata lo scorso 12 luglio.

La presentatrice Mediaset ha raggiunto Roma assieme alla figlia e al compagno Antonino, che non l'ha lasciata sola neppure un momento da quando ha partorito.

A proposito del ruolo che la 36enne ricopre nello show leader d'ascolti del sabato sera, in queste ore è stata fatta chiarezza.

Se fino a pochi giorni fa si vociferava che Giulia Stabile avesse sostituito Belen nelle puntate che ha saltato causa parto imminente, si è spoi aputo che la vincitrice di Amici è solo un'inviata di Witty Tv dietro le quinte del format (la ballerina non ha mai condotto nessuna registrazione di "TSQV", neppure quando la padrona di casa era assente per motivi personali).

La gioia di Belen e Antonino per l'arrivo di Luna Marì

Il malessere che ha avuto durante le registrazioni di Tu sì que vales, Belen l'ha dimenticato del tutto quando ha riabbracciato la sua bambina. Dopo essersi ripresa dalla disidratazione grazie a tre flebo che le hanno fatto, l'argentina è rientrata in albergo dalla sua famiglia.

Ad attendere la bella Rodriguez, infatti, c'erano il compagno Antonino e la figlia Luna Marì, nata il 12 luglio mentre tutta Italia festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei.

"Guardo questa cucciola e tutto passa", ha fatto sapere la soubrette poco dopo aver lasciato gli studi tv che ospitano il cast del programma del sabato sera di Canale 5.

La nuova edizione di TSQV, comunque, debutterà attorno alla metà di settembre: dopo l'estate, infatti, saranno trasmesse le puntate che si stanno registrando proprio in questi giorni a Roma. Trio di conduttori e giuria confermati dopo il successo degli anni passati.