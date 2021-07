Tante novità emozioneranno i telespettatori di Love is in the air negli episodi in programma dal 12 al 16 luglio su Canale 5.

Le trame delle puntate della soap opera raccontano che Ayfer avrà notevoli problemi economici mentre Serkan Bolat accuserà un problema di salute poco prima della partenza di Eda.

Anticipazioni Love is in the air dal 12 luglio: Ayfer confida a Ceren di avere problemi economici

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate previste dal 12 al 16 luglio, raccontano che il rapporto tra Serkan e Ferit rischierà di rovinarsi dopo alcuni problemi riscontrati alla firma di un accordo con un famoso architetto.

Eda, a questo punto, cercherà di far riappacificare i due uomini, organizzando una festa nello chalet di montagna di Bolat.

Per questo motivo, Serkan, Ferit e Selin trascorreranno del tempo insieme nonostante il vero scopo sia quello di convincere quest'ultima a non sposarsi. La ragazza apparirà disposta a rinunciare alle nozze a patto di tornare insieme a Bolat. Tutto questo manderà in crisi l'architetto, che sarà diviso tra Selin e Eda.

Intanto, la giovane Yildiz spierà una chiacchierata tra il fidanzato e l'ex, arrivando a credere che l'uomo provi qualcosa per lei.

Nel frattempo Ayfer avrà notevoli problemi economici, tanto da confidarsi con Ceren.

Serkan ha un problema di salute

Nelle puntate della Serie TV in onda a metà luglio su Canale 5, Ayfer non avrà a disposizione i soldi necessari per pagare l'ultimo anno di università di Eda, che nel frattempo si accingerà a fare i bagagli per partire per l'Italia.

Una partenza che desterà lo sconforto di Serkan, il quale sarà colpito addirittura da un malore. Aydan, a questo punto, penserà che il problema di salute del figlio sia dovuto alla scelta di Selin di sposare Ferit, decidendo di invitarla a casa.

Anche Eda si presenterà alla villa Bolat, provocando un momento imbarazzante tra i tre protagonisti.

Se Selin lascerà l'abitazione, la Yildiz trascorrerà la notte insieme all'architetto. Durante il sonno, l'uomo inizierà a vaneggiare, tanto da chiedere alla fioraia di non lasciarlo mai più dimenticandosi però tutto la mattina seguente.

La Yildiz ha un confronto con Selin

Eda avrà un confronto con Selin prima della partenza per l'Italia.

La fioraia confiderà alla fidanzata di Ferit che il suo fidanzamento era una farsa, in quanto Serkan ama ancora lei. Una confessione che manderà in crisi la giovane, tanto da recarsi a un appuntamento con Bolat, a cui questo deciderà di non presentarsi. L'uomo, infatti, ascolterà il proprio cuore, confidando alla giovane Yildiz di essere innamorato di lei. Infine l'architetto la pregherà di rimandare la partenza per l'Italia, in modo da potersi organizzare e quindi partire insieme a lei.