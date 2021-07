Tra i tanti fan di Temptation Island c'è anche una 71enne che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Dopo che in tv è stato trasmesso il falò di confronto tra Floriana e Federico, Gemma Galgani ha postato un paio di Instagram Stories per dare qualche consiglio alla ragazza. La dama di Uomini e donne ha suggerito alla siciliana di non farsi sopraffare dalla nostalgia dopo aver chiuso a malincuore la relazione con il fidanzato.

Il commento di Gemma alla quarta puntata di Temptation

Gemma Galgani è una grande fan di tutti i programmi di Maria De Filippi, anche di quello estivo al quale la conduttrice lavora da dietro le quinte.

La torinese, infatti, commenta spesso le puntate di Temptation Island, arrivando a dare suggerimenti preziosi ai protagonisti del cast più in difficoltà. Lunedì 19 luglio, ad esempio, la 71enne ha pubblicato delle Instagram Stories per dire la sua sul falò di confronto definitivo al quale aveva appena assistito.

La dama del Trono Over, infatti, si è esposta sulla decisione di Floriana di lasciare Federico dopo due anni insieme, e l'ha fatto rivolgendosi direttamente alla ragazza. "Non lasciarti ingannare dalla nostalgia", ha esordito Gemma nello sfogo social che i siti di Gossip stanno riportando nelle ore immediatamente successive alla messa in onda del quarto appuntamento con il reality-show di Canale 5.

Secondo confronto per l'ex coppia di Temptation Island

"Non lasciarti ingannare da quello che poteva essere", ha proseguito Gemma nel consiglio che ha rivolto alla protagonista di Temptation Island 2021. Dall'alto della sua esperienza di donna adulta, Galgani ha voluto suggerire a Floriana di non cedere ad un eventuale tentativo di riavvicinamento di Federico: se le cose tra loro non sono andate bene, secondo la dama è giusto che ognuno prenda la propria strada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non poteva essere nient'altro, altrimenti lo sarebbe stato", ha chiosato la 'regina' del Trono Over nello sfogo Instagram del 19 luglio scorso. Insomma, la 71enne si è detta contraria ad un possibile ritorno di fiamma tra i due siciliani che si sono lasciati durante la quarta puntata del format condotto da Filippo Bisciglia, anche se lunedì prossimo potrebbe avere altro da dire sempre su questa storia.

Attesa per il quinto appuntamento con Temptation Island

Il consiglio che ha voluto dare a Floriana, probabilmente Gemma l'ha formulato dopo aver visto le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island. Al termine dell'appuntamento che è andato in onda il 19 luglio, Filippo Bisciglia ha fatto sapere che Federico richiederà un nuovo falò di confronto con l'ormai ex fidanzata, nella speranza che lei possa dargli un'altra possibilità.

Dando per scontato che la siciliana si presenterà in spiaggia per ascoltare cosa avrà da dire l'ex compagno, i fan aspettano con ansia la risposta definitiva della giovane alla proposta di un riavvicinamento. Dopo aver messo fine alla sua storia d'amore, la bella Angelica è apparsa provata e combattuta: se la testa l'ha portata a chiudere la relazione con Rasa, il cuore le avrebbe detto di fare il contrario.

Lunedì 26 luglio, dunque, Federico e Floriana avranno un secondo faccia a faccia davanti alle telecamere, ma non saranno gli unici. Gli spoiler della penultima puntata dell'edizione 2021 del format Mediaset, infatti, fanno sapere che un'altra coppia del cast affronterà il falò anticipato pochi giorni prima della fine dell'avventura. I protagonisti di questo momento, potrebbero essere Manuela e Stefano: lui reagirà male ad un video nel quale la fidanzata darà un bacio al single Luciano.