Momenti duri in arrivo, per una delle coppie della famosa telenovela iberica Una vita. Negli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva Salmeron, dopo essere finita in ospedale a seguito di una caduta e aver avuto una grave crisi, non riuscirà a portare a termine la sua gravidanza, facendo sprofondare nello sconforto il marito Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, spoiler: Salmeron arrestata con l’accusa di aver ucciso Marcia

Si preannunciano abbastanza movimentate, le prossime puntate dello sceneggiato. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si evince che tutto comincerà quando Genoveva disposta a tutto per non far scoprire il suo vero volto a Felipe, metterà fine all’esistenza della scomoda rivale in amore Marcia: quest’ultima dopo il terribile scontro avuto con Salmeron verrà ritrovata priva di vita.

Aurelio Mendez sin dal primo istante sospetterà che la fanciulla di colore sia stata uccisa dalla darklady di Acacias 38: inoltre il commissario sarà anche convinto che la moglie di Felipe abbia a che fare con la misteriosa morte di Ursula.

A questo punto i telespettatori italiani vedranno Aurelio servirsi della complicità di Alvarez Hermoso: il commissario per merito di alcuni indizi che sembreranno accusare Salmeron, non perderà tempo per arrestarla. Non appena si troverà in prigione, quest’ultima farà di tutto per convincere Felipe a credere alla sua innocenza: sfortunatamente l’avvocato sarà sempre più certo che sua moglie sia veramente colpevole.

Genoveva perde il figlio che aspettava, Felipe ancora deciso a vendicare la morte di Marcia

A intervenire in difesa di Genoveva ci penserà Javier Velasco: questo gesto finirà per insospettire ulteriormente Alvarez Hermoso. Salmeron verrà scagionata, mentre Felipe riceverà una lettera inaspettata da parte di Santiago. Genoveva, non appena leggerà le parole scritte dal suo ex alleato, perderà i sensi e sarà necessario il suo ricovero in ospedale: dopo le rassicuranti diagnosi, purtroppo il medico darà una bruttissima notizia a Felipe.

Quest’ultimo apprenderà che sua moglie ha perso la creatura che portava in grembo: ancora una volta l’avvocato vedrà infrangere il sogno di diventare finalmente padre. Alvarez Hermoso non la prenderà affatto bene, visto che sarà sull’orlo della disperazione totale, invece Genoveva sarà incapace di reagire.

In seguito Felipe chiederà scusa alla consorte, senza sapere che in realtà il figlio che aspettava la donna non fosse suo ma di Becerra: nonostante ciò l’obiettivo principale di Salmeron sarà quello di rovinare colui che ha sposato.

Per riuscire nel suo intento, quest’ultima si alleerà con Velasco, invece Felipe continuerà ad andare dritto per la sua strada, dato che non rinuncerà a voler vendicare la perdita di Marcia: l’avvocato potrà contrare sull’aiuto di Mendez e Becerra.