Attimi di felicità alternati a momenti drammatici attendono in futuro la coppia protagonista di Love is in the air. Nelle puntate prossimamente in onda in Italia, dopo aver iniziato la loro storia d'amore, Eda e Serkan dovranno abbattere ancora altri ostacoli. Uno di questi riguarderà il legame tra i defunti signori Yildiz e Alptekin. Dopo aver appreso che il padre ha avuto un ruolo nella tragica vicenda in cui morirono i genitori di Eda vent'anni prima, Serkan non sopporterà il peso dei sensi di colpa e prenderà una decisione drastica. L'uomo cercherà di farsi odiare dalla fidanzata umiliandola in pubblico.

In un secondo momento le dirà che è stufo di stare con lei e la lascerà. Per Eda sarà l'ennesima delusione.

Anticipazioni turche Love is in the air: Alptekin ammette la responsabilità nella morte degli Yildiz

Serkan Bolat (Kerem Bürsin) affronterà un'amara verità nelle future puntate di Love is in the air. Il padre Alptekin (Ahmet Somers) gli confesserà di essere responsabile della tragica scomparsa dei genitori di Eda (Hande Erçel), morti in seguito al crollo del muro portante di una casa costruita dal socio Kadir venti anni prima. Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che l'architetto vorrebbe rivelare tutto alla giovane, ma non ci riuscirà. Finirà per rimandare di continuo la confessione e mantenere il segreto sarà ogni giorno più pesante, tanto da diventare malinconico e pensieroso.

La fidanzata si accorgerà del cambiamento di Serkan e cercherà più volte di scoprire di cosa si tratta, invitandolo a confidarsi con lei. Da una parte l'uomo continuerà a ripeterle di non avere alcun problema, dall'altra Aydan (Neslihan Yeldan) cercherà di convincere il figlio a troncare la relazione per il bene di entrambi.

Serkan umilia Eda ad un brunch lavorativo: Love is in the air, anticipazioni turche

La pressione a cui sarà sottoposto porterà Serkan all'inevitabile botto, tanto da inveire contro Eda in occasione di un brunch di lavoro organizzato dal nuovo socio Efe Akman. Stando alle anticipazioni turche, dopo averla umiliata davanti a tutti i dipendenti dell'ArtLife, l'uomo continuerà ad attaccare la fidanzata dicendole di essere esausto del suo essere sempre positiva e gentile in un mondo che in realtà è marcio.

Bolat le ribadirà che preferisce stare da solo piuttosto che con lei. Dopo queste affermazioni Eda se ne andrà profondamente scossa e ferita. In realtà, Serkan agirà in questo modo per allontanare la ragazza. L'architetto confesserà all'amico Engin (Anıl İlter) di aver scelto di farsi odiare da Eda per via della confessione del padre. L'uomo è convinto che se lei sapesse la verità sulla morte dei suoi genitori, tutte le volte in cui lo vedrebbe il suo pensiero andrebbe a loro.

Trame turche di Love is in the air: Serkan lascia Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the air, dopo l'ennesimo brusco litigio, Serkan farà avere a Eda un biglietto in cui le dirà che vuole un chiarimento e le darà un appuntamento all'ArtLife.

La ragazza si convincerà che l'uomo voglia farle le sue scuse. In realtà non sarà così. Secondo le anticipazioni turche, Bolat le darà buca, sostenendo di aver compreso che nella sua vita non c'è spazio per l'amore. Eda accuserà il fidanzato di essere incoerente e gli chiederà il motivo dei suoi comportamenti. La giovane gli dirà di non capire perché la settimana precedente le abbia detto che l'amava, impedendole di partire per l'Italia.