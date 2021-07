L'arrivo di Efe Akman in Love is in the air porterà a nuovi e sconcertanti sviluppi nelle trame della soap tv turca. Il nuovo socio della Art Life, metterà i bastoni tra le ruote a Serkan, arrivando a sabotare il progetto di Bolat riguardante il rifacimento di un tetto. A causa del sabotaggio, il tetto crollerà, fortunatamente senza causare nessuna vittima. In seguito, Serkan riuscirà a scoprire che i suoi disegni sono stati manomessi ma non avrà le prove che ciò sia opera di Efe.

Crolla il tetto progettato da Serkan nelle prossime puntate di Love is in the air

La new entry Efe Akman porterà scompiglio nella vita lavorativa di Serkan Bolat. I due saranno soci della Art Life ma, sin da subito, i telespettatori di Love is in the air, intuiranno come il nuovo arrivato vorrà impadronirsi dell'intera società. Efe si muoverà dietro consiglio di un misterioso socio finanziatore, il quale sembrerà voler mettere a repentaglio la carriera di Serkan. Il tutto sembrerà più chiaro ai fan della Serie TV turca nel momento in cui Efe presenterà a Serkan due nuovi clienti che avranno necessità di ricostruire il tetto della loro casa. Bolat si metterà all'opera creando il progetto del nuovo tetto per permettere ai clienti di procedere con i lavori nell'immediato.

Purtroppo qualcosa durante l'esecuzione dei lavori andrà storto e il tetto crollerà.

Serkan scopre che i suoi disegni sono stati sabotati

Stando alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, ben presto si capirà che dietro a tutto questo c'è lo zampino di Efe Akman. Anche Serkan avrà dei sospetti su di lui ma non avrà, almeno per il momento, le prove per incastrarlo.

Sta di fatto che, come prevedibile, il crollo del tetto porterà Serkan a cercare di capire cosa sia andato storto, tanto da ricontrollare accuratamente i disegni del progetto, aiutato in questo caso anche da Eda. Dai controlli emergerà che qualcuno ha modificato i bozzetti originari redatti da Serkan. La ditta esecutrice dei lavori, si sarà quindi basata sul progetto manomesso, motivo per il quale ci sarà il crollo.

Serkan sospetta che sia stato Efe a manomettere il progetto

In Love is in the air, resterà quindi da dimostrare chi abbia sabotato i disegni di Serkan. Come già anticipato, Bolat sospetterà di Efe e parlerà dei suoi dubbi sul suo socio in affari anche con Eda, Engin, Piril e Selin. Comunque sia, Serkan non noterà un altro particolare, ossia che il crollo del tetto è un incidente simile a ciò che era capitato anni prima quando morirono i genitori di Eda. Riuscirà Bolat a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle? Per scorirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.