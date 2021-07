La puntata del 20 luglio di Love is in the air avrà come scenario principale il pettegolezzo riguardante il contratto per il finto fidanzamento tra Eda e Serkan. Ayfer, invece, sarà ancora preoccupata per la mancata partenza della nipote per l'Italia, per questo deciderà di recarsi presso gli uffici dell'Art Life per parlarne con Serkan.

Il pettegolezzo sul contratto di Eda e Serkan

Nella puntata di Love is in the air del 20 luglio, all'Art Life la storia del fidanzamento finto tra Eda e Serkan sarà all'ordine del giorno, complice anche il gossip di Erdem, che ha saputo della cosa tramite le amiche di Eda, visto che è l'affittuario di una stanza a casa di Ayfer.

Quest'ultima, intanto, sarà molto preoccupata per le sorti della nipote. Infatti avrà paura che la decisione di non partire per l'Italia sia stata presa proprio a causa di Serkan. Così, per evitare qualsiasi malinteso, si presenterà a sorpresa negli uffici dell'Art Life.

Il confronto di Ayfer con Serkan

Durante l'incontro con Eda e Serkan, la zia mostrerà le sue perplessità: come ha potuto l'università rinviare gli inizi degli studi giusto pochi minuti prima che Eda prendesse l'aereo? Serkan farà una precisazione, dicendo che il rinvio è arrivato nella strada verso l'aeroporto e questo confermerà che i due in quel momento stavano insieme.

Per Eda lo stress sarà troppo forte, al punto che, come le accade spesso, si addormenterà di colpo e Ayfer coglierà l'occasione per ribadire a Serkan che sua nipote deve partire per l'Italia e che si trova nel suo studio solo per portare avanti il progetto che la vede impegnata.

Se dovesse accorgersi che il loro rapporto va oltre l'aspetto lavorativo, sarebbe disposta a portarla via dall'ufficio, senza nessuna pietà.

Ceren svela a Pırıl che Engin la ama

Dopo che è trapelata la bugia che Ceren ha detto a Engin, ovvero gli ha omesso di provenire da una famiglia benestante, la ragazza deciderà di non avere nessun segreto nemmeno con Pırıl.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si recherà negli uffici della Art Life e le svelerà che in realtà Engin ama solo lei, confermando di averlo aiutato a conquistarla.

Le due ragazze verranno scrutate in lontananza da un Engin con un'aria un po' turbata, ma alla fine l'uomo riceverà una sorpresa: un bel invito a cena dalla sua amata Pırıl.

La donazione di Serkan

Ceren sarà portatrice di altre buone notizie. Essendo il legale di Serkan, si recherà nel suo ufficio e gli dirà che coloro che hanno copiato allo studio il disegno dei lampadari destinati a una catena di alberghi di lusso, gli pagheranno un cospicuo risarcimento.

Serkan, però, non vorrà tenere la somma per sé e chiederà a Ceren di fare una donazione a un orfanotrofio, probabilmente quello in cui Eda fa la volontaria. Però le specificherà di non raccontare nulla all'amica in merito alla sua richiesta.