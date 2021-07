Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne, ha annunciato il suo sbarco su OnlyFans, il famoso social a pagamento dove le persone si mettono in mostra come 'mamma le ha fatte'. E così, archiviata la sua esperienza decisamente poco fortunata nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, l'ex tronista Lucas ha deciso di ripiegare sull'impegno in palestra, diventando un richiestissimo personal trainer e confezionando un fisico da urlo, che ha deciso di mettere in mostra sui social, per la gioia delle sue numerosissime fan.

L'ex tronista di Uomini e donne pubblica le sue foto senza veli

In questi giorni, infatti, Lucas Peracchi ha annunciato su Instagram di essere sbarcato anche su OnlyFans, dove ha condiviso già diversi scatti 'senza veli'.

L'ex tronista di Uomini e donne, fresco della sua rottura definitiva con la giovane Mercedesz Hengher, ha ammesso che per lui è stata una scelta decisamente semplice, dato che non ha mai avuto problemi a realizzare degli scatti sensuali e a condividerli con i tantissimi fan che lo seguono. Da qui, la scelta di Lucas di aprire il suo account OnlyFans, dove può dare sfogo alla sua 'creatività' artistica senza il rischio di essere segnalato per la condivisione di contenuti che non rispecchiano le linee guida degli altri social (come nel caso di Instagram e Facebook).

La versione di Lucas Peracchi: 'Non c'è nulla di male'

"Viva l'amore e viva l'arte. Ho sempre scattato foto senza veli, non ci vedo e non ci vedrò mai nulla di male.

Cosa c'è di strano nel farlo?", ha scritto Lucas annunciando ai suoi follower la novità che lo riguarda. Al tempo stesso, poi, l'ex tronista di Uomini e donne non ha nascosto che tutto l'anno lavora duramente in palestra per allenare il suo corpo e raggiungere così dei risultati importanti, motivo per il quale non ha intenzione di nascondersi.

"Mi impegno così tanto ad allenarmi e poi che faccio, mi copro? Ecco perché ho fatto questo passo", ha sottolineato ancora Lucas Peracchi.

Dopo Uomini e donne, Lucas potrebbe tornare in televisione

Insomma, nessun tipo di vergogna da parte di Lucas nel mostrare il suo corpo senza veli, proprio come avevano fatto già nei mesi scorsi anche altri ex volti di Uomini e donne.

Trattasi di Alessio Lo Passo e Mariano Catanzaro, anche loro finiti su OnlyFans. Intanto, per Lucas Peracchi ben presto potrebbero riaprirsi le porte della televisione. Le indiscrezioni sul cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 6, infatti, rivelano che potrebbe esserci anche lui nella casa più spiata d'Italia, per volere del padrone di casa Alfonso Signorini, timoniere del reality show di successo Mediaset, in onda da settembre in poi.