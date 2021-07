In Love is in the air il signor Alptekin avrà un infarto, dopo aver scoperto che un suo errore in passato causò il crollo della casa in cui persero la vita i genitori di Eda. L'uomo non rivelerà a Serkan il suo segreto e lascerà al figlio la direzione temporanea della holding.

Alptekin scopre di essere responsabile della morte dei genitori di Eda

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, il padre di Serkan Bolat avrà un infarto, a seguito del quale verrà ricoverato in ospedale. A causare lo scompenso cardiaco sarà il senso di colpa dopo aver scoperto di essere in parte responsabile della morte dei genitori di Eda avvenuta anni prima.

Come scoprirà tutto ciò il signor Alptekin? Tutto avrà inizio nel momento in cui Ferit stringerà un accordo di collaborazione con l'architetto Efe Akman. Il legale di quest'ultimo vorrà vederci chiaro su un incidente occorso anni prima e in cui era coinvolta la holding dei Bolat. Si scoprirà che una casa fatta costruire dalla società crollò provocando la morte di due persone. Proseguendo con le indagini, si scoprirà che le persone decedute erano i genitori di Eda.

Alptekin in preda ai sensi di colpa viene colto da un infarto

In Love is in the air, Alptekin verrà quindi a sapere di essere responsabile della morte dei genitori di Eda. L'uomo ne parlerà con la moglie Aydan e comincerà a pensare che la giovane fioraia di sia avvicinata a Serkan per vendicarsi di lui.

Alptekin cambierà idea nel momento in cui vedrà Eda e il figlio in un momento di tenerezza proprio il giorno delle nozze saltate tra Ferit e Selin e si convincerà che i due si amino veramente. Alptekin, in seguito, vorrà raccontare a Serkan la verità sulla morte dei genitori di Eda, ma non riuscirà a farlo perché verrà colto da un infarto.

Alptekin continua mantenere il segreto sulla morte dei genitori di Eda

Dando uno sguardo alle prossime puntate di Love is in the air, Serkan chiamerà i soccorsi e Bolat senior verrà ricoverato in ospedale. Più tardi i medici informeranno l'architetto che il padre ha avuto un infarto e che a seguito di ciò necessiterà di un periodo di riposo.

Alptekin coglierà l'occasione per affidare a Serkan la guida della holding, anche se non rivelerà ancora al figlio la verità sull'incidente che causò la morte dei genitori di Eda. Nonostante ciò, Bolat senior chiederà scusa a Serkan per averlo fatto sentire sempre inferiore rispetto al fratello deceduto. Riuscirà il signor Alptekin a raccontare la verità a Serkan? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Si ricorda che la Serie TV turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:30, mentre su Mediaset Play Infinity è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.