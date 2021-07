Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda e Serkan arriveranno agli sgoccioli del loro contratto. Cosa accadrà nella vita dei due ragazzi?

La nuova probabile vita di Eda e Serkan

I due dovrebbero prendere strade diverse: per Eda, Serkan dovrebbe proseguire la sua vita felice con Selin, visto che quest'ultima si è detta disponibile a lasciare Ferit, solo se le assicura che tra loro due possa esserci una seconda possibilità.

Il futuro di Eda, invece, dovrebbe essere all'estero: infatti la ragazza ha fatto domanda per finire i suoi studi universitari fuori dalla Turchia, ma Serkan non vuole che se ne vada.

I due, però, non troveranno il coraggio di dirsi quanto, in realtà, abbiano bisogno l'uno dell'altra.

Serkan non vuole che Eda parti per l'Italia

Serkan non riuscirà a chiedere a Eda di rimanere, ma domanderà a Engin di proporre alla ragazza un'offerta lavorativa che non può rifiutare. Eda, intanto, verrà a sapere da Leyla che la settimana successiva l'architetto volerà a Londra insieme a Selin. Ovviamente rimarrà molto delusa: Selin non si sposa, i due hanno fatto pace e Serkan non le ha detto niente.

La ragazza sarà determinata ad andarsene e a non vedere più Serkan, così quest'ultimo inciterà Engin per fare la proposta lavorativa a Eda, ma proprio in quell'istante la ragazza riceverà una telefonata: il giorno successivo partirà per l'Italia per un colloquio che le potrebbe consentire di proseguire gli studi nell'università che ha sempre sognato.

Serkan si sente male

Serkan ed Eda si lasceranno in malo modo, lei gli farà capire che se vuole che qualcuno rimanga accanto a lui, deve semplicemente dire "non andartene", non offrirle un nuovo lavoro. La frecciatina sarà inequivocabile ed Eda deciderà di dire addio per sempre a Serkan.

Quest'ultimo prenderà malissimo la sua partenza e quando rientrerà a casa inizierà a stare male.

Avrà un attacco di panico e Aydan e Seyfi non sapranno cosa fare. Quest'ultimo suggerirà di chiamare Eda, ma mamma Bolat chiederà a Selin di andare dal figlio. Seyfi però, di nascosto, chiamerà Eda.

La ragazza andrà a trovarlo e si accorgerà che l'architetto ha la febbre alta. Successivamente arriverà anche Selin, che però verrà gentilmente liquidata da Serkan, mentre Eda rimarrà a fargli compagnia per tutta la notte.

La richiesta di Serkan per Eda

Mentre Eda si prenderà cura di lui, Serkan le dirà che la trova molto bella. Leggeranno insieme il Piccolo Principe, lei gli racconterà cosa fare quando arriverà in Italia e così Serkan si addormenterà. Eda continuerà a badare a lui, ma mentre starà dormendo Serkan inizierà a piangere.

Sognerà lui da piccolo che va via di casa, lontano dai suoi genitori, mentre urla e chiede di suo fratello. Mentre sognerà, anche a causa della febbre, dirà "non andare" e "resta con me", ma s un certo punto dirà esplicitamente: "Eda non lasciarmi. Lascia che possa venire con te, dove vuoi, in Italia". Eda si coricherà vicino a lui e proverà a stargli vicino. Che farà la ragazza? Partirà lo stesso per l'Italia?