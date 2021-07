Uomini e donne torna in onda in prime time nel palinsesto estivo di Canale 5. Per tutti i fan della storica trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, infatti, sono in arrivo delle ottime notizie, dato che quest'anno il dating show sarà in onda per cinque settimane anche in piena estate. A partire dal prossimo mercoledì 14 luglio, i vertici Mediaset hanno scelto di puntare sulla trasmissione di Maria De Filippi per la prima serata di Canale 5: in programma ci sono le repliche delle puntate de "La scelta", trasmesse per la prima volta nel 2019.

Il ritorno di Uomini e donne in prima serata su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 rivelano che dal prossimo mercoledì 14 luglio la prima serata tornerà nelle mani di Maria De Filippi e del suo seguitissimo Uomini e donne.

In prime time, a partire dalle 21:30 circa, saranno riproposte le cinque puntate speciali de La scelta, che sono state mandate in onda per la prima volta nel 2019.

Un'occasione per rivedere alcuni dei tronisti più amati dal pubblico del pomeriggio, ma anche le varie guest star che hanno preso parte a questi appuntamenti che sono stati premiati dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto.

Dal 14 luglio ritornano le scelte di Uomini e donne

Ma chi erano i tronisti chiamati a fare le scelte in prime time su Canale 5?

Trattasi di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

In prima visione questi speciali di Uomini e donne sono riusciti a catalizzare l'attenzione di oltre tre milioni e mezzo di spettatori, arrivando a superare il 16-17% di share a settimana.

Nel corso delle varie puntate sono stati presenti anche alcuni dei volti simbolo della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, come Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tra i vari ospiti, inoltre, si segnala la presenza di Giulia De Lellis (ormai diventata una delle influencer più quotate in Italia, oltre a essere conduttrice di Love Island su Real Time) e Valeria Marini, la showgirl che quest'anno ha preso parte a L'Isola dei famosi spagnola.

Da settembre, la nuova edizione di Uomini e donne in tv

Così dopo il successo di Temptation Island, che con la seconda puntata di lunedì sera ha raggiunto la soglia del 23% di share e più di tre milioni e mezzo di fedelissimi, Maria De Filippi "conquista" anche la serata del mercoledì nel palinsesto estivo di Canale 5.

Intanto, però, procedono i casting per la prossima edizione di Uomini e donne. Il programma tornerà in onda da settembre nel daytime della rete ammiraglia. Anche quest'anno ai nuovi tronisti si affiancheranno le dame e i cavalieri del trono over, pronti a cercare la loro anima gemella.