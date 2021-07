Continuano le avventure dello sceneggiato di origini turche Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi.

Gli spoiler su ciò che succederà nella puntata in programmazione su Canale 5 giovedì 15 luglio 2021, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) quando il suo accordo con Serkan Bolat giungerà alla conclusione sarà decisa a lasciare Istanbul con la convinzione che lo stesso voglia avere al proprio fianco Selin Atakan (Bige Önal).

La giovane studentessa in procinto di partire per completare gli studi in Italia si sbaglierà di grosso: l’architetto, dopo aver fatto il possibile per farle cambiare idea, abbastanza amareggiato soffrirà quando farà ritorno a casa.

Spoiler Love is in the air, episodio di giovedì 15 luglio: Yildiz in procinto di trasferirsi in italia, Serkan distrutto

Nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Eda sarà pronta a trasferirsi in Italia: a causa della decisione inaspettata della giovane studentessa Serkan sarà distrutto. Aydan (Neslihan Yeldan) preoccupata per il figlio, e dopo aver ipotizzato che potrebbe soffrire poiché la sua ex fidanzata Selin a breve convolerà a nozze con Ferit (Çağrı Çıtanak), inviterà l’ex nuora a recarsi al capezzale dell’architetto.

Anche Seify (Alican Aytekin) avrà lo stesso pensiero della madre di Bolat, dato che suggerirà a Eda di stare accanto al ricco imprenditore in questo momento così difficile: quest’ultima e Selin quando si troveranno nello stesso posto a prendersi cura di Serkan, faranno capire di sentirsi abbastanza a disagio.

A questo punto la promessa sposa di Ferit se ne andrà via, invece Yildiz rimarrà a vegliare Serkan per tutta la notte: quest’ultimo sarà in preda al delirio a causa della febbre alta e, nel sonno, supplicherà a Eda di non andarsene.

Eda sempre più decisa a partire, Melek e Figen senza parole dopo aver appreso una notizia

Il giorno seguente però Bolat si dimenticherà di ogni parola detta nei confronti di Yildiz, la quale lascerà l’abitazione dell’architetto dopo aver ringraziato la signora Aydan.

Inoltre Eda ribadirà di essere sempre più convinta che sia la scelta giusta quella di partire.

Infine Melek (Elçin Afacan) e Figen (Sitare Akbaş) non nasconderanno il proprio stupore nell’istante in cui verranno a conoscenza del contratto del finto fidanzamento sancito dalla loro amica Eda e Serkan.