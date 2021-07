La nuova soap opera di origini turche Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, sta appassionando sicuramente i telespettatori italiani. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 13 luglio 2021, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) troverà il modo per approfondire la conoscenza di Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün): in particolare quest’ultima accetterà di cenare con colui che ha salvato la vita sia a lei che a suo padre.

Dalle anticipazioni si evince che Cesur sarà abbastanza complice con la fanciulla e farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 13 luglio: Sühan costretta a rimanere a Istanbul

Nella settima puntata della serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 13 luglio 2021 (come di consueto prima dell’altro sceneggiato di successo intitolato Love is in the air), Sühan seguirà Cesur fino a Istanbul nella casa in cui quest’ultimo ospita Banu (Gözde Türkpençe) con il figlio Omer (Aras Ongun). Cesur dopo aver sottolineato alla fanciulla di non essere il padre di Omer e aver dimostrato ancora una volta di essere rimasto colpito dal fascino e dalla determinazione della stessa, la inviterà a cenare con lui con l’obiettivo di conoscerla meglio.

A causa del maltempo improvviso Sühan si vedrà costretta a rimanere a Istanbul, mentre Cesur non avrà altra scelta oltre a quella accompagnarla nell'abitazione che i Korludag hanno a Nisantasi. Proprio quando sembrerà essere l’occasione giusta per vedere scoppiare la passione tra i due protagonisti, qualcosa desterà parecchio turbamento a Cesur: quest’ultimo finirà per rovinare l’atmosfera romantica che si era creata nell’istante in cui si accorgerà di un dettaglio.

Nello specifico il giovane si mostrerà pensieroso quando vedrà un ritratto dei suoi nonni appeso alla parete: il suo umore sarà pessimo e Cesur se ne andrà via.

Korhan si scontra con Tahsin dopo essere stato umiliato, il padre di Sühan ha mentito sul suo passato

Nel contempo a Kordulag si verificherà una tragedia: il dottore Nedim deciderà di non svelare il segreto di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e sottolineerà soltanto che non c’è stata nessuna interruzione di gravidanza.

Korhan (Erkan Avcı) invece, dopo essere stato umiliato da Tahsin (Tamer Levent), berrà qualche bicchiere di troppo: in seguito i due si scontreranno. Per concludere Korhan sottolineerà al padre di Sühan di aver sempre saputo che fosse orfano e delle menzogne che ha raccontato sul suo passato.