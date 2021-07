Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda e Serkan vivranno i loro primi momenti della storia d'amore, ma dovranno badare anche al continuo pettegolezzo che ruota intorno a loro. Intanto, Selin si deciderà a tagliare i ponti, professionalmente parlando, con Serkan.

Erdem spiffera del contratto tra Eda e Serkan

Ormai è ufficiale: Eda e Serkan stanno insieme. La loro storia, però, sarà all'oscuro di tutti, in quanto Ayfer non sarà intenzionata a non accettare l'architetto nella vita della nipote, vista la vicenda del falso fidanzamento.

I due, però, avranno un altro problema da risolvere, che porta il nome di Erdem. Essendo un affittuario di una stanza a casa di Ayfer, l'assistente di Engin è venuto a conoscenza del contratto tra Eda e Serkan, così, da vero pettegolo, l'ha spifferato a tutto l'ufficio. Il contratto diventerà di dominio pubblico e l'architetto non la prenderà per niente bene.

Ayfer fa visita a Serkan

La coppia affronterà anche un altro problema: la visita improvvisa di Ayfer negli uffici della Art Life. La donna vorrà parlare con Serkan della borsa di studio per l'università italiana che è stata rinviata a Eda. Troverà molto strano che sia stato rinviato tutto poco prima che la ragazza salisse in aereo. Serkan, però, aggiungerà un particolare, dicendo che tutto è stato annullato prima che Eda giungesse in aeroporto.

Un dettaglio che farà traballare le bugie che la ragazza ha detto ad Ayfer, visto che quest'ultima capirà che Serkan era lì con lei. Per Eda sarà uno stress troppo forte e come al solito, a causa della narcolessia, si addormenterà di colpo. In quel attimo Ayfer avrà modo di dire a Serkan tutto quello che sente: se Eda è rimasta con lui solamente per lavorare, non ci sono problemi, ma se tra loro c'è qualcosa in più sarebbe disposta a portare via sua nipote da quegli uffici subito.

Serkan starà al gioco e non svelerà la sua relazione con Eda, ma la situazione per i due si farà sempre più complicata.

Selin prossima alle dimissioni

Intanto, Serkan dovrà fare i conti anche con la delusione di Selin. La ragazza, infatti, si era illusa di poter nuovamente essere la sua fidanzata, ma così non è stato. Ferita deciderà di proseguire la sua storia con Ferit e di sposarlo al più presto, ma ci sarà un'altra novità.

Selin annuncerà a Serkan la sua intenzione di dimettersi e di non curare più le pubbliche relazione della Art Life. Dopo il matrimonio, infatti, vorrà concentrarsi maggiormente su suo marito e quindi, di conseguenza, lavorerà di meno. Serkan le dirà di ripensarci, ma la ragazza sembrerà determinata. Riuscirà Selin a rinunciare veramente all'architetto?