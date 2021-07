Cresce l'attesa per la messa in onda su Canale 5 della seconda puntata di Temptation Island 2021. Questo lunedì 5 luglio, in prime time dalle 21:30, ci sarà spazio per l'attesissimo nuovo appuntamento di questa nona stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel. A poche ore dalla messa in onda televisiva, sui canali social del reality show sono stati forniti dei nuovi spoiler legati a quello che succederà all'interno del villaggio delle tentazioni e per una delle coppie in gara ci sarà il momento del fatidico falò di confronto finale.

Falò di confronto immediato: anticipazioni Temptation island 5 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island in programma questo lunedì 5 luglio in prime time, rivelano che Filippo Bisciglia farà irruzione all'interno del villaggio dove si trovano i fidanzati, per metterli al corrente di quello che sta succedendo dall'altra parte del villaggio.

Una delle fidanzate, infatti, ha chiesto un falò di confronto immediato con il suo fidanzato. Una decisione a dir poco inaspettata che arriva a distanza di pochi giorni dall'inizio dell'avventura all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5. Una richiesta che arriverà, probabilmente, dopo che la fidanzata in questione potrebbe aver visto delle immagini poco carine da parte del suo fidanzato.

Tommaso si apparta con una tentatrice nel villaggio di Temptation

Ma chi è la coppia in questione che sarà protagonista del primo falò di confronto finale? Al momento i nomi dei due protagonisti di questa seconda puntata di Temptation Island 2021 non sono stati resi noti. Tuttavia, dai vari spoiler sull'appuntamento del 5 luglio, emerge che Tommaso si lascerà andare fin troppo con una delle tentatrici single del villaggio.

Valentina, infatti, assisterà a delle scene che la lasceranno fortemente perplessa e meravigliata. La donna, infatti, vedrà il suo fidanzato che si intrattiene, sotto le coperte, con una delle tentatrici del programma e non si esclude che possa essere lei a richiedere questo falò immediato a Filippo Bisciglia. Insomma, una seconda puntata decisamente scoppiettante quella di Temptation Island in programma questo lunedì sera su Canale 5.

Confermata la programmazione del lunedì sera per Temptation Island 2021

Il reality show, infatti, settimana dopo settimana entra sempre di più nel vivo e per le coppie protagoniste arriverà il momento della resa dei conti finale e anche dei primi falò di confronto. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel villaggio, le anticipazioni sulla programmazione di Temptation 2021 rivelano che è confermata la messa in onda del programma di lunedì sera. La terza puntata, infatti, sarà trasmessa il 12 luglio, sempre in prime time dalle 21:30 circa su Canale 5.