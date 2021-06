Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno ben presto dei colpi di scena inaspettati. Eda si ritroverà nei guai con Serkan, il quale l'accuserà di averlo "tradito" passando il brevetto di un lampadario che aveva realizzato per una nota ditta, ad un'altra azienda. Accuse che la ragazza non riuscirà a tollerare, al punto che deciderà di mollare l'architetto e di rompere per sempre il loro contratto.

La scelta di Eda, però, porterà Serkan a fare di tutto per riconquistarla al punto da "rapirla".

Serkan prova a riconquistare la fiducia di Eda: le nuove anticipazioni turche di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che nel momento in cui Eda farà i conti con le pesanti accuse di Serkan, deciderà di liberarsi per sempre di lui e di andare avanti per la sua strada.

A quel punto l'architetto, temendo che in questo modo la perderà per sempre, deciderà di correre ai ripari. Prima le farà un regalo, con la speranza che Eda possa accettarlo e cambiare idea in merito alla sua decisione di lasciare la Art Life.

Successivamente, poi, si presenterà a casa della ragazza per vederla ma troverà soltanto sua zia e le sue amiche, che saranno agguerrite più che mai e chiederanno al giovane Bolat di lasciare in pace Eda.

Eda viene 'rapita' da Bolat

Alla fine, però, sarà Melot che rivelerà a Serkan dove si trova la ragazza e in questo modo gli permetterà di raggiungerla.

Le anticipazioni turche della celebre soap opera di Canale 5, rivelano che a quel punto Serkan di fronte ai continui rifiuti della ragazza, deciderà di usare le manette (proprio come aveva fatto lei la prima volta) e la porterà via con sé.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E così l'architetto metterà a punto questo "rapimento": i due si recheranno in una casa e Serkan le dirà che non usciranno da lì fin quando non avranno fatto pace.

Serkan ed Eda passano la notte insieme: trame turche Love is in the air

In un primo momento la ragazza opporrà resistenza, poi però riuscirà a liberarsi dalle manette e di conseguenza cercherà di capire quali sono le reali intenzioni dell'architetto.

Le anticipazioni delle puntate turche di Love is in the air, rivelano che a quel punto Serkan ammetterà di aver messo a punto questo piano solo per farsi aiutare con Selin. Un durissimo colpo per la ragazza, che rimarrà profondamente delusa e amareggiata.

Così, alla fine, i due si ritroveranno a discutere animatamente sotto la pioggia per poi passare la notte insieme. Solo dopo vari tentativi, Serkan riuscirà a ottenere il perdono della ragazza che accetterà di portare avanti il loro accordo.