Da qualche settimana a questa parte Martina Miliddi e Raffaele Renda - entrambi ex allievi di Amici - hanno ufficializzato la relazione. Su Instagram, la ballerina ha deciso di pubblicare un breve video in cui scambia un tenero bacio con il fidanzato. Dal momento che alcuni hater non accettano la liaison, la diretta interessata ha fatto sapere di non essere toccata dai giudizi degli altri.

Il precedente

Martina e Raffaele si sono conosciuti nella scuola più famosa d'Italia. All'interno del talent, la ballerina si era fidanzata con Aka7even (Luca Marzano all'anagrafe), ma le cose tra i due non sono andate bene.

All'interno della scuola, Miliddi aveva mostrato un certo interesse anche per Raffaele Renda. Quest'ultimo, però, in principio aveva rifiutato le avances della compagna di scuola.

Lontano dai riflettori, una volta archiviata la relazione con Marzano, Martina ha deciso di cominciare a frequentare il cantante pugliese. Dopo una breve conoscenza, i due hanno deciso di rendere pubblica la storia. Da quel momento i due ex allievi di Amici sono diventati inseparabili.

L'accaduto

Nella serata di sabato 24 luglio, su Instagram, Martina Miliddi ha postato un breve video in compagnia di Raffaele Renda. I due si sono mostrati mentre passeggiavano per poi concludere con un bacio. Nella didascalia, la diretta interessata ha lanciato una provocazione ai detrattotori della coppia: "Lo so, voi non siete pronti a questo video..." Poi, ha chiosato: "Ma a me che me ne importa?".

Il bacio tra Martina e Raffaele postato sui social ha creato una spaccatura. Da un lato c'è chi è felice per la coppia nata: d'altronde se le cose tra Martina e Luca non sono andate come dovevano, non è colpa di nessuno. Dall'altro lato invece, c'è chi ancora non riesce ad accettare la storia del duo Miliddi-Renda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sfogo di Martina

Di recente, Martina Miliddi è stata protagonista di un duro sfogo sui social. La ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini, si è rivolta a tutti i suoi hater. La diretta interessata ha spiegato il suo concetto di vita: "Vivi e lascia vivere". A detta della ragazza, ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita.

Dunque, non si possono condannare due ragazzi vent'enni solamente perché hanno capito di essere felici insieme. Inoltre, Martina ha ammesso che leggere i commenti negativi sulla coppia è solamente tempo sprecato, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di insulti gratuiti.

Infine, Miliddi ha sostenuto che la cosa più bella è vivere senza pensieri. Nel mandare un abbraccio a tutti i suoi sostenitori e detrattori, la ballerina ha invitato tutti a prendere la propria vita in mano.