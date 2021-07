Le anticipazioni della soap opera Beautiful, riservano diverse sorprese per i fan affezionati.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio, Sally Spectra e la dottoressa Escobar continueranno ad essere alle prese con il loro piano diabolico, ma non tutto andrà come previsto e alla fine Florence riuscirà a farsi trovare da Wyatt. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato: Steffy avrà un brutto incidente in moto e finirà in ospedale, al suo capezzale ci saranno Brooke e Ridge, i quali faranno di tutto per scoprire cosa possa essere accaduto alla donna.

Anticipazioni Beautiful: Bill causa un incidente a Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Florence sarà ancora prigioniera di Sally e della dottoressa Escobar: il piano di Spectra sarà quello di sedurre Wyatt e rimanere incinta.

Più tardi, però, Fulton riuscirà a inviare dei messaggi di aiuto a Wyatt, in una maniera alquanto inusuale: la giovane scriverà alcune parole precise, sulla biancheria intima di Sally. Non ci vorrà molto prima che Wyatt si renda conto degli strani messaggi e chiederà immediatamente delle spiegazioni a Spectra.

In seguito Steffy Forrester avrà un brutto incidente in moto e verrà trasportata immediatamente in ospedale. Poco dopo Ridge e Brooke scopriranno dell’accaduto e si precipiteranno al capezzale di Steffy, ma saranno ignari che a causare l’incidente alla donna è stato Bill Spencer.

Quest’ultimo arriverà poco dopo e sarà alquanto scosso per la vicenda. Ben presto Bill confesserà a Ridge di aver investito la moto di Steffy, ma dirà all’uomo di non averlo fatto intenzionalmente.

Ridge sconvolto per la confessione di Bill

Ridge sarà assai sconvolto dopo la confessione di Bill e sarà convinto che l’uomo abbia investito sua figlia di proposito.

Intanto Florence racconterà a Wyatt tutto ciò che ha scoperto su Sally. Quest’ultima e la dottoressa Escobar, invece, si confronteranno sugli ultimi fatti, poi Spectra deciderà di spiegare le motivazioni del suo folle gesto a Wyatt e cercherà di convincere l’uomo della sua buona fede, dicendogli di aver organizzato il suo piano, soltanto per amore.

Successivamente Steffy riprenderà conoscenza in ospedale e sarà ancora molto scossa dall’incidente, ma al suo fianco avrà suo padre Ridge e il dottor Finnegan. Frattanto il commissario Sanchez interrogherà Bill, ma penserà che l’uomo non sia colpevole e che si sia trattato di un incidente stradale.

Sally chiede scusa per le sue bugie

Sally sarà messa alle strette da Wyatt e da Florence, ma cercherà di difendersi in tutti i modi e dirà che il suo sbaglio non è da condannare così tanto, dato che c'è di mezzo un forte sentimento. Poi Spectra farà una dichiarazione d'amore a Wyatt, ma poco dopo perderà i sensi all'improvviso. Sally verrà immediatamente soccorsa dalla dottoressa Escobar, Florence e Wyatt e verrà portata subito in ospedale, dove si scoprirà che la donna ha avuto un forte attacco di panico.

Infine, Sally riprenderà conoscenza e a quel punto deciderà di scusarsi con tutti quanti per le bugie raccontate.