L'attrice Ilenia Lazzarin, che i fan di Un posto al sole conoscono per aver prestato il volto al personaggio di Viola Bruni, è tornata a far parlare di sé in questi giorni.

L'attrice si è infatti denudata per fare da testimonial a un marchio di prodotti per la casa totalmente ecologici. L'artista, impegnata da tempo nella battaglia per i prodotti e i cibi sani, quindi si è divertita a fare da testimonial a questa campagna pubblicitaria, posando senza veli.

Numerosi i commenti positivi dei fan, anche se non sono mancate alcune polemiche a cui Ilenia ha prontamente risposto con la sua solita ironia.

In un altro post, l'attrice è invece tornata sull'argomento Un posto al sole.

Ilenia Lazzarin senza veli per l'ambiente

Ilenia Lazzarin ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, una foto senza veli per sponsorizzare una linea di prodotti completamente ecosostenibili. Queste le parole che accompagnano l'immagine: "Tengo all’ambiente più che a qualsiasi altra cosa e lotto per migliorarlo ogni giorno, il mio stile di vita ha preso una strada completamente ecologica". Lo scatto non ha lasciato indifferenti i fan, che hanno voluto dire la loro, tra chi ha apprezzato il post e chi ha voluto punzecchiare l'attrice.

La foto di Ilenia Lazzarin divide i fan

Molti follower hanno commentato la lodevole iniziativa a favore dell'ambiente, complimentandosi con l'attrice.

Altri si sono soffermati, in modo più o meno "colorito" sulla sensualità dello scatto, mentre qualcuno ne ha approfittato per muovere critiche a Ilenia Lazzarin.

Tra i pochi commenti negativi, spicca quello di un follower che ha chiesto all'attrice cosa ne pensasse suo marito di questa foto. Pronta la risposta di Ilenia, che ha fatto notare di non avere più un marito, ribadendo la propria separazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ilenia Lazzarin e il ritorno di Viola ad Un posto al sole

Risulta interessante, per i fan di Un posto al sole, l'indiscrezione di un possibile ritorno di Viola Bruni nella soap. Ilenia Lazzarin, già in passato, aveva rivelato che sarebbe tornata volentieri a vestire quei panni, ma che non era arrivata più nessuna chiamata dalla produzione.

L'attrice, attualmente, risulta parte del cast fisso e compare nella sigla, nonostante la sua ultima apparizione risalga a Natale del 2020. In un recente post, l'artista ha riproposto un vecchio scatto assieme al suo compagno di vita sul set Paolo Romano.

La foto, che riprende i due sorridenti ma "insanguinati" risale all'attentato che subì Eugenio Nicotera diversi anni addietro.

L'attrice, nel post, ha anche risposto a una fan che le chiedeva se ci fossero novità in merito a un suo rientro. La risposta laconica di Ilenia è stata: "Nulla ancora".

Nessuna novità ancora quindi, intanto a breve dovrebbe essere presentata la nuova sigla che chiarirà molto il futuro di Ilenia nella soap.