Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie turca con protagonista Can Yaman, cambia programmazione su Canale 5. Da questo lunedì pomeriggio, la serie non va più in onda nella fascia del primo pomeriggio, dato che i vertici Mediaset hanno scelto di far debuttare la nuova soap dal titolo "Brave and Beautiful", in onda dalle 14:45 subito prima di Love is in the air. E così, la serie con Yaman proseguirà solo di sera: la messa in onda è prevista per il 6 luglio, quando su Rai 1 andrà in onda la semifinale tra Italia e Spagna, valida per gli Europei di calcio 2021.

Una scelta Mediaset che ha fatto indignare i tantissimi fan di Mr Wrong.

Can Yaman fuori dal pomeriggio Mediaset

Nel dettaglio, dopo la sospensione della serie con Can Yaman nel pomeriggio di Canale 5, i vertici del Biscione hanno deciso di proseguire con la messa in onda di Mr Wrong soltanto in prime time.

La serie, però, cambierà giorno di messa in onda, dato che non verrà più trasmessa di lunedì sera, così come è accaduto in queste prime settimane.

Al suo posto, di lunedì, arriveranno i nuovi appuntamenti con Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

La trasmissione, quindi, prenderà il posto della serie turca che da questa settimana passerà al martedì sera.

La sfida tra Mr Wrong e Italia-Spagna: Can Yaman sfida la Nazionale di calcio

Fin qui nulla di strano, se non fosse che questo martedì 6 luglio, è in programma su Rai 1 e sui canali Sky, l'attesissima semifinale tra Italia e Spagna, che servirà a decretare la Nazionale che accederà alla finalissima degli Europei di calcio 2021.

Un match a dir poco attesissimo, che sicuramente incollerà ai televisori una media che potrebbe arrivare a sfiorare anche i 18 milioni di spettatori. Praticamente, questo martedì sera, l'Italia intera si fermerà dalle 21:00 in poi, per poter tifare gli Azzurri di mister Mancini.

Ecco perché, la scelta Mediaset di mandare in onda lo stesso la puntata di Mr Wrong in prime time contro Italia-Spagna, ha scatenato accese polemiche social tra i fan.

I fan sbottano contro la programmazione di Mr Wrong

"Mediaset ha qualcosa con Can Yaman eh. Come possono mandare Mr Wrong in concomitanza della semifinale Italia-Spagna", ha scritto un fan della Serie TV turca, sbottando contro la decisione del Biscione.

"Ma come facciamo a vederlo se c'è la partita?", ha scritto ancora un altro fan "disperato" perché non potrà seguire la nuova puntata della serie con Can in prima visione assoluta su Canale 5.

"Ma come possono mettere Mr Wrong nello stesso giorno della partita. Bah", ha scritto ancora un altro utente social polemizzando contro il palinsesti Mediaset per la serata di martedì 6 luglio.