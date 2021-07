Arrivano le nuove anticipazioni di Mr Wrong, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. La trama della puntata serale prevista per il 6 luglio, su Canale 5, racconta che Tolga deciderà di mettere in cattiva luce Ezgi Inal, tanto da volerla denunciare alla polizia. Fortunatamente Ozgur Atasoy e Deniz arriveranno in soccorso della pr.

Mr Wrong, puntata serale 6 luglio: Tolga ha intenzione di denunciare Ezgi

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore, riguardanti la puntata serale che i telespettatori avranno modo di seguire martedì 6 luglio dalle ore 21:20 dopo Paperissima Sprint, annunciano tanti colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Tolga giungerà al nuovo locale di Ozgur. L'uomo, infatti, avrà intenzione di denunciare Ezgi alla polizia per aver diffuso dati sensibili della sua impresa alle aziende concorrenti. L'albergatore vorrà far passare la pr per una sleale, invece Ezgi si è sempre comportata correttamente sul posto di lavoro. Atasoy, a questo punto, prenderà le difese della sua fidanzata.

Per questo motivo insieme a Ezgi, Deniz e Ozan si recherà presso l'hotel in cui si è tenuto l'evento organizzato dalla ragazza: vorrà visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, in maniera tale da dimostrare l'onesta della pr. Tuttavia Tolga corromperà il capo della sorveglianza e i quattro giovani riceveranno un secco rifiuto da parte sua.

Deniz riesce a far licenziare Irem

Nella puntata serale di Mr Wrong, in programma il 6 luglio sui teleschermi di Canale 5, Deniz deciderà di aiutare Ezgi a dimostrare la sua innocenza. Per questo motivo chiederà le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale in cui lavorava. In questo modo l'avvocatessa scoprirà che è stata Irem a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozgur.

Irem verrà licenziata e Serdar non prenderà le sue difese. Ferita da ciò la donna racconterà alcuni atti illeciti del dottore a Levent.

Dove siamo rimasti

Nella puntata di Mr Wrong andata in onda il 2 luglio su Canale 5, Levent ha fatto la proposta di matrimonio a Cansu davanti a tutti gli amici. Mentre Tolga, per cercare di estrapolare La Gabbia a suo cugino Ozgur, cercherà di tendere una trappola a Ezgi.

La Serie TV con Can Yaman e Ozge Gurel va in onda ogni martedì in prima serata sui teleschermi di Canale 5, mentre gli appuntamenti già trasmessi possono essere rivisti in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.