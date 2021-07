L'appuntamento con l'ultima puntata di Mr. Wrong - Lezioni d'Amore è fissato per martedì 20 luglio in prima serata. Episodio in cui arriverà il lieto fine per i protagonisti della serie turca Ezgi e Ozgur, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Ozge Gurel. Il finale riserverà grossi colpi di scena ai telespettatori e concluderà in definitiva la serie: non sono previste altre stagioni. In Turchia, infatti, non ha avuto grande successo in fatto di ascolti, tant'è che non sono state commissionate nuove puntate.

Cansu e Levent annullano le loro nozze

Giungerà a conclusione martedì 20 luglio in prime time Mr. Wrong. Le anticipazioni della puntata finale della serie prendono il via dall'annullamento di un matrimonio. La cerimonia che doveva vedere protagonisti Cansu e Levant, infatti, non avrà luogo a causa della gelosia morbosa che Zeynep, figlia del chirurgo plastico, mostrerà nei confronti della nuova compagna del padre. Levent, a questo punto, chiederà alla donna di rimandare fino a che non avrà sistemato in maniera definitiva la situazione con la figlia.

Cansu, però, avrà una reazione inaspettata: non solo lascerà per sempre il dottore, ma deciderà di prendersi anche una vacanza dal lavoro. Frattanto gli intrighi di Yesim e Serdar porteranno nuovi guai: il Laguna verrà sequestrato dalla finanza ed Ezgi e Ozgur si ritroveranno ancora una volta a fare i conti con vicende poco piacevoli.

La coppia affronterà la situazione mostrando grande complicità.

Ozgur fa la proposta di nozze a Ezgi

Serdar proverà a convincere la pr a usare alcune registrazioni che metterebbero nei guai Tolga, per convincere quest'ultimo a restituire una volta per tutte al cugino La Gabbia. La dolce Ezgi però, contraria a ogni tipo di ricatto, rifiuterà questa proposta.

Incurante del rifiuto, Serdar si fingerà Ezgi e userà lui le registrazioni in questione. A questo punto il cugino di Atasoy dovrà necessariamente restituire a Ozgur il suo ristorante.

Guai in arrivo per Fitnat: la donna troverà suo marito in una camera d'albergo in compagnia di un'altra donna. Infine, contando sull'aiuto economico dei suoi genitori, Ezgi diventerà socia di minoranza del ristorante La Gabbia, occupando quindi un nuovo ruolo all'interno del locale del fidanzato.

Ozgur, sempre più innamorato di Ezgi, deciderà finalmente di farle la proposta di matrimonio tanto attesa dalla ragazza, che coronerà finalmente il suo sogno. Questo chiuderà per sempre la serie ambientata a Istanbul: tra matrimoni che salteranno e altri da programmare, Mr Wrong chiuderà i battenti con il tanto lieto fine per i due amati attori protagonisti.