Come già accaduto per DayDreamer - Le ali del sogno, anche Mr Wrong - Lezioni d'Amore subirà delle variazioni nella programmazione. La soap turca con protagonista Can Yaman e Ozge Gurel a partire dal 5 luglio non andrà più in onda in day-time, ma solo in prima serata. Il motivo della scelta fatta da Mediaset non è ben chiaro, ma è già stato reso noto da Canale 5 che al posto della soap dai toni romantici ne verrà trasmessa un'altra, sempre di origine turca, dai toni più drammatici, il cui titolo è Brave and Beautiful. Le fan di Mr Wrong, però, non hanno preso bene la notizia e sui social stanno dando vita a una piccola "rivolta".

La soap con Can Yaman sospesa nel day-time

Non c'è pace ultimamente per le serie turche che vedono protagonista Can Yaman. Sebbene abbastanza seguita, Mr Wrong non andrà più in onda alle 14:45 circa dal lunedì al venerdì come accade ormai dallo scorso 31 maggio. La serie è già stata sostituita per quel che riguarda l'appuntamento giornaliero, ma secondo i palinsesti Mediaset, a meno che non ci siano ulteriori cambiamenti dell'ultima ora, la serie che narra le vicende amorose di Ezgi e Ozgur continuerà a mantenere la puntata serale del lunedì.

Sebbene le fan di Mr Wrong potranno continuare a seguire le avventure dei protagonisti, la notizia della sospensione dell'episodio pomeridiano non è stata presa per nulla bene.

Sui social, le follower si stanno in qualche modo ribellando a questa variazione, minacciando che no guarderanno più nessuna serie prodotta in Turchia e trasmessa in Italia se non verrà restituito il suo "posto" nella programmazione al "Signor Sbagliato". Anche con DayDreamer, che prima di giungere al lieto fine ha subito innumerevoli modifiche, le telespettatrici avevano cercato di far valere le loro ragioni ma purtroppo senza risultati utili.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mr Wrong terminerà entro l'estate

In ogni caso, la fine di Mr Wrong verrà comunque trasmessa entro la fine dell'estate. Il numero di puntate in origine è pari a 14 da 130 minuti ciascuna, visto che in Turchia la serie non ha ottenuto un grande successo in atto di ascolti ed è stata sospesa prima del previsto. Il lieto fine tra il ristoratore e la pr verrà quindi mandato in onda prima che giunga l'autunno.

La nuova serie Brave and Beautiful sarà capace di conquistare il pubblico?

Frattanto prosegue con grande successo Love is in the air, la serie che vede protagonisti Eda e Serkan. Attualmente per questa soap sempre ambientata a Istanbul non sono previste variazioni di alcun tipo e sta ottenendo un grande successo tra il pubblico italiano. I telespettatori dovrebbero essere abituati ai cambi di palinsesto ma evidentemente le fan di Can Yaman non si accontentano di vedere il loro beniamino solo un giorno a settimana.