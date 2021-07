Le avventure di Ezgi e Ozgur, rispettivamente interpretati da Ozge Gurel e Can Yaman, proseguono in prima serata: il nuovo appuntamento con Mr.Wrong - Lezioni d'Amore è fissato su Canale 5 per martedì 13 luglio alle 21.30 circa.

I due protagonisti della soap turca dovranno affrontare grandi problemi per via del ritorno in Turchia di Tolga, il cugino di Atasoy. Ozgur e Tolga, da sempre in contrapposizione, si scontreranno ma a farne le spese sarà proprio Ezgi, che finirà addirittura in carcere.

Ezgi accusa di frode dal perfido Tolga

La nuova puntata di Mr Wrong verrà trasmessa su Canale 5 il prossimo 13 luglio: dopo che l'appuntamento in day-time con la serie è stata annullato e dopo il posizionamento in prima serata il lunedì, adesso il martedì pare essere il giorno destinato da Mediaset alle avventure amorose si Ezgi e Ozgur.

Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno potuto fare la conoscenza del 'cattivo' Tolga. Questi è il cugino del ristoratore. Fin da piccoli, per via di diversi problemi familiari, i due giovani si sono trovati in contrapposizione e le cose, anche da adulti non sono cambiate.

Per colpire Ozgur, Tolga chiederà a Ezgi di andare a lavorare per lui, ma si tratterà solo di una mossa per mettere in difficoltà il cugino. Infatti, il nuovo datore di lavoro della Inal la accuserà di averlo frodato, passando i dati sensibili della sua azienda ad un'altra concorrente. Le accuse rivolte alla PR saranno molto pesanti, tanto che tutti gli amici di Ezi, e in primis l'avvocatessa Deniz, si attiveranno per darle una mano.

Nella nuova puntata, Ezgi sarà addirittura arrestata.

Ozgur in carcere con la fidanzata Ezgi

La polizia chiederà alla giovane di seguirla in commissariato con l'accusa di frode fiscale. Ezgi non potrà fare altro che recarsi al distretto di polizia dove verrà messa in prigione. Per non lasciare da sola la donna che ama, in una circostanza tanto difficile, Ozgur si dichiarerà colpevole dello stesso reato di cui è accusata la sua fidanzata e anche lui verrà incarcerato.

La coppia passerà la notte in carcere, mentre gli amici più cari di Ezgi e Ozgur si attiveranno per tirarli fuori dal carcere. Dopo la notte passata in prigione, Atasoy e Inal verranno finalmente scarcerati ed ad attenderli ci saranno Deniz, Cansu, Levant e Ozan.

Ezgi avrà finalmente modo di capire che Tolga non ha mai avuto intenzione di offrirle un lavoro ma ha voluto soltanto usarla per colpire per l'ennesima volta il suo fidanzato.

I guai per la coppia, però, non saranno ancora terminati: i due dovranno ancora superare molte difficoltà.