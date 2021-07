La nuova stagione televisiva Mediaset 2021-2022 vedrà ancora una volta protagonista Maria De Filippi. La conduttrice ritornerà in onda su Canale 5 con tutte le sue storiche trasmissioni di successo, tra cui Amici 21, il talent show che non conosce segni di stanchezza malgrado gli anni che passano. Quest'anno, il debutto del programma è fissato già per il prossimo settembre e non più a novembre.

Situazione diversa, invece, per Barbara D'Urso, la quale si ritroverà a dover fare i conti con una riduzione dei suoi spazi sia in daytime ma anche in prima serata.

Amici 21 anticipa il debutto: anticipazioni palinsesti Mediaset 2021-2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2021-2022, rivelano che Amici 21 anticiperà il proprio debutto su Canale 5.

Il talent show, contrariamente a quanto è accaduto nel corso degli ultimi anni, non andrà più in onda da fine novembre, ma sarà trasmesso a partire dalla seconda/terza settimana del mese di settembre.

In questo modo, quindi, la trasmissione giunta alla sua ventunesima edizione di programmazione su Canale 5 tornerà a ricoprire l'arco temporale di un intero anno scolastico, da settembre fino al prossimo maggio, quando andranno in onda le ultime puntate della fase serale che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto.

Oltre all'appuntamento con Amici 21, Maria De Filippi tornerà anche in daytime con la nuova stagione di Uomini e donne, il fortunato dating show dei sentimenti che da anni ormai è leader indiscusso degli ascolti del primo pomeriggio.

In prime time, invece, De Filippi sarà nuovamente in giuria a Tu si que vales (in onda da metà settembre su Canale 5) e poi da gennaio 2022 ritornerà al timone di C'è posta per te, in attesa della fase serale di Amici.

Drastici cambiamenti per Barbara d'Urso

Insomma si avvicina l'ennesima stagione ricca di impegni televisivi per Maria De Filippi, la signora indiscussa degli ascolti di casa Mediaset, mentre non sarà lo stesso per Barbara d'Urso.

Dal prossimo settembre, infatti, la conduttrice partenopea dovrà fare i conti con dei cambiamenti legati al suo Pomeriggio 5, che tornerà in onda in una versione del tutto rinnovata.

Il programma, infatti, cambierà la sua durata complessiva e quasi sicuramente comincerà a partire dalle ore 18, dedicando ampio spazio soprattutto all'attualità e alla cronaca nera.

Silvia Toffanin raddoppia l'impegno su Canale 5

Barbara d'Urso, inoltre, perderà anche la domenica pomeriggio dato che in casa Mediaset hanno cancellato Domenica Live e non sarà più protagonista neppure in prime time, dopo la cancellazione di Live - Non è la d'Urso.

Situazione diversa, invece, per Silvia Toffanin. Dal prossimo settembre, infatti, la conduttrice raddoppierà il suo impegno settimanale. Il talk show Verissimo, oltre al sabato pomeriggio, andrà in onda anche di domenica pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18:40 circa.