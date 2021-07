Belen Rodriguez da poco è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl argentina dopo la nascita della piccola Luna Marì ha svelato sui social di essere già pronta per tornare ai suoi consueti impegni televisivi ma intanto, si è lasciata andare ad una accorata dedica d'amore nei confronti di suo figlio Santiago, il bambino frutto del suo grande amore con Stefano De Martino. In questi giorni, infatti, Belen si trova distante da suo figlio in vacanza col padre, e non ha nascosto di sentirne la mancanza.

Il figlio di Belen in vacanza con papà Stefano De Martino

Nel dettaglio, come testimoniato sul profilo Instagram ufficiale di Stefano De Martino, in queste ore il conduttore e ballerino televisivo sta trascorrendo delle giornate in compagnia di suo figlio Santiago.

Stefano ha postato diversi scatti e diverse storie che lo vedono al fianco del bambino, nato dal matrimonio ormai naufragato con la showgirl argentina.

Scatti che hanno fatto impazzire subito i numerosi fan che seguono Stefano su Instagram, molti dei quali hanno sottolineato il fatto che padre e figlio siano particolarmente somiglianti.

Intanto, però, mamma Belen su Instagram ha scelto di fare una vera e propria dedica d'amore nei confronti del suo piccolo Santiago.

La dedica d'amore di Belen Rodriguez per suo figlio Santiago

La showgirl ha così postato sui social uno scatto di qualche giorno fa, inerente al suo ritorno a casa dopo la nascita della piccola Luna Marì.

In quell'occasione, il piccolo Santiago ha preso subito in braccio la sua amata sorellina e nel pomeriggio del 18 luglio, Belen ha scelto di condividere quel dolce scatto con i milioni di follower che la seguono su Instagram.

"Tu mi manchi come l'aria", ha scritto Belen come didascalia del suo post. Una vera e propria dedica d'amore indirizzata al piccolo Santiago, che non vede da qualche giorno e di cui mamma Belen comincia a sentirne forte la mancanza.

Dopo la nascita di Luna Marì, Belen torna già a lavoro

In attesa del ricongiungimento col piccolo Santiago, Belen si prepara a tornare di nuovo ai suoi impegni professionali.

La showgirl, infatti, ha postato sui social delle storie mentre appare in treno assieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese e alla piccola Luna Marì.

Trattasi del primo viaggio che hanno fatto assieme per tornare a casa, visto che sono ricominciate le registrazioni di Tu si que vales 2021 e Belen dovrà tornare presto al suo ruolo.

La showgirl, infatti, sarà ancora una volta la padrona di casa dello show del sabato sera di Canale 5, prodotto da Fascino di Maria De Filippi, in onda a partire da metà settembre dopo il successo dello scorso anno.