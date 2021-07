Per la stagione televisiva autunnale 2021, in casa Mediaset ci sarà una vera e propria rivoluzione legata alla domenica pomeriggio. Tanti i cambiamenti, a partire dall'addio di Barbara D'Urso che non sarà protagonista, in daytime e prima serata, del dì di festa della rete ammiraglia. Cambiamenti importanti, che hanno spinto Pier Silvio Berlusconi a puntare su nuovi titoli e sull'intrattenimento. E così, nel pomeriggio domenicale di Canale 5, ci sarà spazio anche per una versione speciale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La nuova domenica pomeriggio autunnale di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, rivelano che nel corso delle ultime ore, sulle pagine di Publitalia 80, è stata resa nota quella che sarà la programmazione di Canale 5 per la domenica pomeriggio, a partire dal mese di settembre.

Un nuovo pomeriggio che prenderà il via alle ore 14:00, quando subito dopo L'Arca di Noè, è confermato l'appuntamento con Beautiful.

La soap opera americana, da anni ormai un punto di riferimento per la programmazione della rete ammiraglia Mediaset, andrà in onda fino alle ore 14:40, quando poi la linea passerà ad altre soap opera. Al momento, non si sa ancora quali saranno le serie che saranno trasmesse di domenica pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14:40 alle 16:15 circa.

Anna Tatangelo al timone di Scene da un matrimonio

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, si era vociferato che potessero essere trasmesse le soap turche, che già in questo periodo sono in onda su Canale 5, tra cui Love is in the air e Brave and Beautiful.

A seguire, alle ore 16:15 ci sarà spazio per la prima nuova produzione della domenica pomeriggio Mediaset. Trattasi di Scene da un matrimonio, il programma dedicato alle nozze, che tornerà in onda a distanza di anni dall'ultima edizione. Al timone della trasmissione, che sfiderà l'ultima ora di messa in onda di Domenica In, ci sarà la new entry Anna Tatangelo, che approderà sulla rete ammiraglia del Biscione nelle vesti di conduttrice.

Silvia Toffanin approda con Verissimo alla domenica pomeriggio

Ma le novità, per la nuova domenica pomeriggio Mediaset, non sono finite qui. Le anticipazioni sui palinsesti del prossimo autunno rivelano che in daytime arriverà anche Verissimo, lo storico talk show condotto da Silvia Toffanin. Il programma, dopo il successo del sabato pomeriggio, arriverà anche nel pomeriggio festivo di Canale 5, dalle 17:15 alle 18:45 circa.

Un'ora e mezza di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione.