Cambia la programmazione di Rai 1 per il mese di agosto 2021 e in prime time ci saranno delle novità legate alla sospensione di alcune fiction e al ritorno di altri show in replica. Occhi puntati in primis su Serena Rossi, che tornerà nella prestigiosa fascia di prima serata della rete ammiraglia Rai, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono e la supportano.

Drastici cambiamenti, invece, per quanto riguarda le fiction, tra cui va segnalata la sospensione de La vita promessa.

Cambio palinsesti Rai agosto 2021: sospese le fiction in prime time

Nel dettaglio, per tutto il mese di agosto era prevista la messa in onda delle restanti puntate di Vivi e lascia vivere con protagonista Elena Sofia Ricci e La vita promessa con Luisa Ranieri.

Le due fiction, però, sono state sospese in anticipo da Rai 1 dopo il flop di ascolti che hanno registrato al debutto. Entrambe, infatti, hanno ottenuto una media di poco superiore al milione e mezzo di spettatori, fermandosi a uno share del 9% circa.

Numeri considerati troppo bassi per la prima serata di Rai 1, al punto che si è scelto di procedere con la sospensione definitiva dal palinsesto del mese di agosto. Al loro posto, per il momento, sono previsti dei film.

Serena Rossi prende il posto di Carlo Conti su Rai 1

Sempre in prime time su Rai 1, va segnalato il ritorno di Serena Rossi, una delle attrici più talentuose e apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia, che quest'anno si è cimentata anche con la conduzione di un nuovo show.

Trattasi di Canzone Segreta, un people show emozionale che ha visto al centro dell'attenzione le sorprese che venivano fatte a personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione.

Il programma, che in prima visione, nella scorsa primavera, ha ottenuto una media del 17% di share, tornerà in onda in replica per tutto il mese di agosto, a partire da venerdì 6.

Serena Rossi, quindi, per il mese di agosto prenderà il posto di Carlo Conti al venerdì sera: il programma Top 10 chiuderà con la riproposizione delle puntate della prima stagione: non si proseguirà con quelle della seconda annata.

Prosegue l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani e Carramba: palinsesti Rai agosto 2021

Sempre in prime time, anche ad agosto è confermato l'appuntamento con le repliche di Carramba che sorpresa, lo storico show di fine anni Novanta condotto da Raffaella Carrà, riproposto sulla rete ammiraglia per rendere omaggio alla showgirl, scomparsa questa estate.

Proseguirà anche l'appuntamento del giovedì sera con la fiction Doc - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto una media di oltre 2 milioni di spettatori, pari a uno share compreso tra il 13 e il 15%.