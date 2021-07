Dopo una settimana di stop, mercoledì 28 luglio su Fox Turkiye torna in onda la seconda stagione di Sen Çal Kapımı con la puntata 46. Un episodio in cui Eda e Serkan saranno in sfida contro Engin e Pırıl per aggiudicarsi, per il proprio figlio, l'unico posto disponibile in una scusa privata. Intanto Serkan verrà a conoscenza che Eda ha rimosso dal dito il tatuaggio che simboleggiava il loro amore.

La sfida per la scuola privata

Nella puntata 46 di Sen Çal Kapımı, Engin e Pırıl annunceranno la loro volontà d'iscrivere il loro figlio Can in una scuola privata.

Prima di entrare, però, ovviamente si dovrà affrontare un test. La piccola Kiraz però, quando sentirà che il suo amichetto andrà in questa nuova scuola, chiederà alla mamma la possibilità di andarci anche lei. Solo che ci sarà un problema: nell'istituto sarà presente un solo posto libero, quindi inizierà subito una sfida che vedrà contrapposti Eda e Serkan contro Engin e Pırıl.

I genitori verranno visionati da una commissione, anche per capire la compatibilità della coppia. In più, per mostrare l'armonia presente tra loro, dovranno affrontare anche una prova di danza a coppie.

La competizione sarà agguerritissima e Pırıl lamenterà anche il fatto che Eda e Serkan non sono nemmeno sposati. L'architetto, invece, coglierà l'occasione al volo per stare più vicino a Eda, al punto che per far credere che stanno insieme le chiederà anche qualche bacetto.

Il tatuaggio di Eda

Sempre nella puntata 46, Serkan si accorgerà che Eda, nell'anulare, non ha più il tatuaggio che simboleggiava il loro amore, ovvero il simbolo dell'infinito che includeva però la S e la E, ovvero le iniziali dei loro nomi.

La ragazza gli dirà di averlo cancellato qualche mese prima, ma di averlo riprodotto in un'altra parte del suo corpo, non visibile a tutti.

L'architetto però, mosso dalla curiosità, andrà dalla ragazza e le dirà che vuole vedere dove ha fatto nuovamente il tatuaggio. Non si sa con certezza dove sia stato fatto, ma potrebbe essere in un posto accanto al cuore visto che Eda, prima di aprire la porta a Serkan, metterà proprio una mano sul petto.

Aydan deve rivelare a Kemal e Serkan che porebbero essere padre e figlio

Nella nuova puntata Aydan dovrà fare i conti con la novità riguardante la vera identità del padre di Serkan. Infatti, a causa di alcune coincidenze, sa che il padre di Serkan potrebbe essere proprio Kemal.

Per questo motivo, al più presto possibile, vorrà rivelare ai due la verità e vorrebbe che la cosa avvenisse in contemporanea, in maniera veloce e indolore, ma ovviamente avrà tutte le paure del caso e in questo momento difficile verrà supportata anche da Ayfer.