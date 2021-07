Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily creata da Bea Schmidt da lunedì 9 a domenica 15 agosto raccontano che Werner e Robert accetteranno il progetto sorgente di Erik. Vanessa, intanto, vorrà il parere di un secondo medico in merito all'operazione al menisco, nel frattempo Maja e Florian ritroveranno Napoleone. Rosalie, infine, scoprirà il piano di André e quest'ultimo tenterà di corromperla.

Werner e Robert accetteranno il progetto sorgente di Erik

I prossimi episodi di Sturm der Liebe, in onda dal 9 al 15 agosto, anticipano che Erik presenterà in poco tempo a Robert e Werner tutti i documenti necessari per il progetto sorgente, lasciando gli albergatori piacevolmente sorpresi da tale celerità.

Saalfeld senior, però, saprà di dover prendere in prestito i soldi dai loro possedimenti e ciò ne frenerà l'entusiasmo iniziale, ma a far cambiare idea all'anziano albergatore ci penseranno Robert e Cornelia. Notando quanto il figlio e Holle terranno al progetto, difatti, Werner deciderà di dare il proprio benestare e così la coppia dark trionferà nuovamente.

Vanessa vorrà il parere di un secondo medico oltre Michael

Le prossime puntate della soap opera bavarese sino al 15 agosto riportano che Vanessa, particolarmente timorosa dopo la diagnosi di Michael, vorrà il parere di un secondo medico. L'ex fidanzato di Rosalie, infatti, aveva detto alla giovane Sonnbichler che avrebbe dovuto operarsi al menisco, gettandola nello sconforto più totale riguardo alla possibilità di dover accantonare la propria carriera da schermitrice.

Alfons e Hildegard, nel mentre, proveranno a confortare la nipote ed a convincerla di farsi operare prima possibile, mentre Max proporrà a Vanessa una sessione meditativa.

Lucy, intanto, si accorgerà che il padre si è iscritto ad un sito di incontri sentimentali e tenterà in ogni modo di far si che l'uomo non trovi la partner che cerca.

André proverà a corrompere Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 9 al 15 agosto rivelano che Maja e Florian ritroveranno Napoleone e si godranno la ritrovata felicità del momento.

Il giovane Vogt, successivamente, scoprirà il diabolico piano messo in atto dal fratello e chiederà a quest'ultimo di annullare il progetto sorgente.

Christoph, invece, si renderà conto che per accedere all'hotel termale vi è una strada non messa in sicurezza, quindi l'unico idea percorribile sarebbe attraversare l’area boschiva di Florian.

Rosalie, intanto, capirà il piano di André, ovvero far credere a Werner di beneficiare nuovamente della memoria, e lo chef proverà a corrompere la donna al fine di farla tacere.

Robert, a seguito dell'ennesima dolorosa fitta al ginocchio di Vanessa, deciderà di prendersi cura amichevolmente dell'ex fidanzata, promettendole che se dovesse riuscire a conquistare un luminare per l’operazione al ginocchio malconcio, lei verrà operata.