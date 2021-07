Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, anche in Italia, così come in Germania, è ormai entrata nel vivo della diciassettesima stagione.

Nelle puntate in onda su Rete 4 dal 26 luglio al 1°agosto, Rosalie crederà che Michael abbia un'amante, Ariane farà di tutto per tenere segreta la sua relazione con Erik, mentre Florian ascolterà una telefonata tra Maja e il suo ex fidanzato.

Tempesta d'amore, trame dal 26 luglio al 1°agosto: Erik sostituirà la cipria incriminata

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Erik sarà costretto a sostituire la cipria rubata da Christoph con una polvere innocua.

Durante il piano, però, Rosalie entrerà all'improvviso nella stanza e l'uomo non avrà altra scelta che nascondere il cosmetico dietro al divano.

Poco dopo, Rosalie si accorgerà di quell'oggetto ma, non sospettando nulla del coinvolgimento di Erik ed Ariane, crederà che appartenga a un'amante di Michael. Questo pensiero la manderà in crisi e la spingerà a rivedere il loro legame.

Intanto, la relazione tra Erik e Ariane rischierà di venire allo scoperto. La coppia vorrebbe mantenerla segreta, ma Selina si precipiterà a casa dell'amico proprio nel momento in cui ci sarà anche Erik. La loro copertura salterà? O riusciranno a raccontare una bugia verosimile?

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 1°agosto: Lucy proverà ad aiutare Maja

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 26 luglio al 1°agosto, la relazione tra Maja e Florian diventerà sempre più complicata. I due saranno consapevoli di provare gli stessi sentimenti, tuttavia una telefonata da parte dell'ex di lei li metterà totalmente in crisi.

Florian, in quel momento, sarà presente e ascolterà le parole che i due si scambieranno.

Florian inizierà a dubitare di non poter fare più nulla per conquistare la ragazza, ma Lucy non la penserà allo stesso modo. Il suo carattere dolce la spingerà a organizzare qualcosa per aiutare l'amica a coronare il suo sogno d'amore.

Napoleone scapperà dal suo recinto

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che André avrà bisogno del denaro di Werner per aiutare Leentje ad aprire il suo ristorante. Per cercare di ottenere la fiducia del fratello, fingerà di ricordare tutto.

Tramite Hildegard, verrà a conoscenza di un evento del suo passato e poi lo racconterà a Werner. Il piano sembrerà funzionare, almeno in un primo momento.

Nel frattempo, Florian, per errore, dimenticherà di chiudere il recinto di Napoleone. Il coniglietto fuggirà velocemente e Maja sarà preoccupata e intenzionata a scoprire l'identità del responsabile. Florian, all'inizio, non troverà il coraggio di dire la verità, ma poi confesserà tutto. Il giovane, inoltre, bacerà Maja.