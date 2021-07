Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Robert e Werner scopriranno che un noto imprenditore ha intenzione di svendere i suoi hotel. Potrebbe essere un'ottima occasione per espandersi, ma Christoph gli consiglierà di non acquistarli perché, dai controlli effettuati, sembra non valerne la pena. In realtà l'uomo sta lavorando a un piano tutto suo. Di cosa si tratterà?

Intanto, Maja sarà molto riconoscente nei riguardi di Florian. Il ragazzo, infatti, ha messo a rischio la sua vita per salvarla dalla grotta. Per sdebitarsi, gli regalerà una piccola statuina raffigurante il patrono dei cacciatori e dei guardaboschi. Hannes non sarà affatto contento della notizia.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".