Le appassionanti vicende della telenovela Una vita continuano a fare compagnia ai fan italiani, anche nei caldi pomeriggi estivi. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva Salmeron perderà i sensi non appena Felipe Alvarez Hermoso le consegnerà la lettera di Santiago Becerra: dopo una caduta la donna verrà ricoverata in ospedale e nonostante la prima diagnosi sarà positiva per il feto entrerà in crisi.

Felipe disposto a tutto per scoprire chi è il vero assassino di Marcia Sampaio, si alleerà con il brasiliano.

Una vita, spoiler: Salmeron viene arrestata, Alvarez Hermoso riceve una missiva da Becerra

Gli spoiler degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, raccontano che Genoveva dopo aver fatto il possibile per sfuggire al suo arresto finirà in carcere, con l’accusa di aver ucciso Marcia e Ursula. Sia il commissario Aurelio Mendez e Felipe saranno convinti che la darklady di Acacias 38 si sia macchiata le mani di sangue. Non appena Salmeron si troverà in prigione, dichiarerà di essere stata arrestata ingiustamente: purtroppo le parole della donna non faranno alcuna pietà ad Alvarez Hermoso, visto che non la crederà. Dopo aver rimesso piede nel quartiere, l’avvocato non vorrà che sia Javier Velasco a prendere le difese di colei che ha sposato.

Successivamente Felipe riceverà una missiva da Cuba del tutto inaspettata da parte di Santiago, che lo farà rimanere spiazzato: quest’ultimo dopo aver appreso del decesso dell’amata Marcia, sarà deciso a farla pagare a Genoveva

Genoveva ha dei problemi con la gravidanza, Felipe si serve della complicità di Santiago

Nel contempo Genoveva dopo essere venuta a conoscenza del segreto della sua nuova cameriera Laura e averla spinta a giocare a suo favore, verrà rassicurata dal suo avvocato Velasco: quest’ultimo tranquillizzerà la darklady promettendole di farla tornare in libertà a breve.

Proprio così, Salmeron verrà scagionata e quando farà ritorno ad Acacias 38 passeggerà per le strade del quartiere a testa alta, facendo capire di non temere niente: ovviamente Felipe non farà nessun salto di gioia quando sua moglie tornerà a casa. Quest’ultimo non perderà tempo per mostrare a Genoveva la missiva scritta da Becerra: la perfida donna dopo aver letto il messaggio avrà un mancamento e cadrà a terra.

Dopo essere finita in ospedale Salmeron avrà dei problemi con la sua gravidanza, per la precisione delle convulsioni. Nel frattempo Felipe sarà sempre più deciso a vendicare la morte di Marcia: per riuscire nel suo intento, l’avvocato si servirà della complicità del rivale Santiago e di Aurelio Mendez desideroso di rivedere Genoveva di nuovo dietro le sbarre.