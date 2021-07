Continuano gli appuntamenti con le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap, al momento, va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:50. L'orario estivo prevede una riduzione della fascia oraria dedicata allo sceneggiato. Nonostante questo abbia fatto infuriare numerosi fan, Tempesta d'amore continua a essere ancora molto seguita.

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 19 al 25 luglio rivelano che Maja e Florian, nonostante gli sforzi, non riusciranno a vivere il loro sogno d'amore. Selina verrà salvata dai medici, ma Michael e Christoph saranno determinati a indagare sulle cause del suo svenimento, mentre Ariane e Erik proveranno a mettere tutto a tacere.

Tempesta d'amore, trame dal 19 al 25 luglio: Selina verrà salvata dai medici

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael si occuperà, assieme ad altri medici, del malore di Selina. Dopo aver scongiurato il peggio, parlerà ai Christoph dei suoi sospetti. Secondo lui, la donna è stata vittima di un avvelenamento causato da una sostanza ancora sconosciuta.

Il fidanzato di Selina si recherà subito a casa di lei per scovare l'oggetto incriminato. Dopo una breve ricerca, i suoi occhi si poseranno sulla cipria portata in dono da Ariane. Christoph la preleverà per farla analizzare in laboratorio, ma la dark lady ed Erik saranno intenzionati a mandare all'aria il suo piano.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 25 luglio: Ariane sarà dispiaciuta per lo svenimento di Selina

Gli spoiler delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 19 al 25 luglio, rivelano che tutti vedranno in Ariane una misericordiosa salvatrice. La donna, infatti, si prenderà il merito di aver portato Selina in ospedale, ma nessuno saprà che è stata proprio lei a causarle il malore.

Ariane, durante una telefonata con Erik, esprimerà profondi sensi di colpa per l'accaduto. Nonostante lei sia sempre al centro di tranelli e piani meschini, Selina è la sua migliore amica e prova un affetto reale per lei. Proprio in quel momento, però, Selina riprenderà conoscenza e spalancherà gli occhi. Avrà sentito qualcosa di quella conversazione?

Maja riceverà dei doni dal suo ex fidanzato

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, nelle puntate dal 19 al 25 luglio, Florian e Maja decideranno di incontrarsi per pranzare insieme. Purtroppo, poco prima del suo arrivo, Maja scoprirà che l'ex fidanzato le ha inviato dei fiori e un anello. Questo gesto le risveglierà dei brutti ricordi e la spingerà a chiudersi in se stessa.

Florian, seppur caratterizzato da una personalità pacifica e comprensiva, rimarrà molto deluso dall'atteggiamento di Maja perché avrebbe voluto davvero un po' di tempo con lei.