La prossima settimana, su Canale 5, i telespettatori seguiranno l’epilogo finale dell’appassionante Serie TV di origine turca Mr Wrong - Lezioni d’amore, che nel suo Paese d'origine ha chiuso i battenti prima del previsto.

Dalle anticipazioni si evince che nell'ultima puntata in onda il 20 luglio, Ozgur Atasoy (Can Yaman) dimostrerà di aver capito che Ezgi Inal (Ozge Guel) è la persona che desidera avere al suo fianco, per questo le chiederà di diventare sua moglie.

Mr Wrong - Lezioni d'amore, spoiler del 20 luglio: Levent annulla le nozze con Cansu a causa della figlia Zeynep

Nel corso dell’episodio conclusivo dello sceneggiato il cui titolo originale è Bay Yanlış, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 20 luglio sempre in prima serata, arriverà il tanto atteso giorno delle nozze per Cansu e Levent. Purtroppo i due non si sposeranno a causa di Zeynep, che non riuscendo a nascondere la sua gelosia nei confronti del padre farà perdere le sue tracce.

A questo punto il chirurgo, non appena sua figlia per fortuna verrà ritrovata sana e salva alla stazione dei taxi, sceglierà di chiarire ogni dissapore con la stessa prima di fare il grande passo.

In seguito Cansu si recherà da Levent per avere delle delucidazioni riguardo al loro matrimonio, ma non appena quest’ultimo le proporrà di spostare il lieto evento, parecchio delusa, la donna metterà la parola fine alla loro storia d’amore.

Serdar ricatta Tolga, Ozgur vuole sposare Ezgi

Nel contempo Ezgi e Ozgur continueranno a fare i conti con i problemi del locale La Laguna, che verrà sequestrato a causa di Yesim e Serdar.

A questo punto quest’ultimo cercherà di convincere la giovane organizzatrice di eventi a fare un ricatto a Tolga, servendosi di un audio in suo possesso per smascherarlo, in modo che lo stesso si decida a far riavere La Gabbia ad Atasoy. Dopo aver ricevuto un netto rifiuto da Inal, pur avendole dato il registratore contenente le prove delle orrende macchinazioni di Tolga, il perfido medico non avrà altra scelta oltre a quella di minacciare quest’ultimo fingendosi la fanciulla.

Tolga, dopo essere stato messo alle strette, restituirà il locale al cugino Ozgur, proprio come Serdar aveva previsto.

Successivamente Fitnat farà un’amara scoperta mentre si troverà in compagnia di Sevim, poiché sorprenderà il marito con un’altra donna abbastanza giovane. Per concludere ci sarà la partenza di Cansu che si prenderà una lunga vacanza, invece Ezgi, dopo essere diventata socia minoritaria de La Gabbia per merito dei suoi genitori Unal e Nevin, riceverà una proposta di nozze da Atasoy. Quest’ultimo infatti, dopo averle detto che è la sua vita, le chiederà se vuole sposarlo. La risposta di Ezgi sarà sì e addirittura penserà di coronare il suo sogno d'amore in Italia.