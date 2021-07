Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Michael, a seguito dell'incidente a cavallo di Selina, confiderà a Christoph di sospettare che la donna possa essere stata avvelenata. Niederbühl chiederà, inoltre, al padre di Tim di portargli i cosmetici della sua amata, così da analizzarli. A mettere le mani per primo sulla cipria avvelenata, però, sarà Erik che, disturbato da Rosalie, lascerà cadere il cosmetico in una fessura del divano.

Cornelia, infine, ritroverà la cipria avvelenata ed Engel crederà che il suo ex fidanzato abbia un'amante.

Michael confesserà a Christoph di sospettare che Selina sia stata avvelenata

A tenere banco a Sturm der Liebe sarà ancora l'intricata vicenda legata all'incidente a cavallo di Selina. Quest'ultima, dopo che Ariane le ha compromesso la cipria, ha avuto un malore cadendo da cavallo con conseguente perdita dei sensi.

A portare in ospedale la moglie di Cornelius, furono proprio Kalenberg ed Erik che, a primo acchito, vennero giudicati come i salvatori della donna. La realtà, però, sarà ben differente, visto che la coppia dark mirava a ricattare Christoph fornendogli l'antidoto per far rinsavire Selina in cambio di denaro.

Nei prossimi episodi, invece, Ariane e Vogt rischieranno di essere scoperti perché Michael, dopo aver visitato la madre di Maja, intimerà a Christoph il proprio sospetto che la donna possa essere stata avvelenata.

Erik si impossesserà della cipria avvelenata ma, sorpreso da Rosalie, la farà scivolare in una fessura del divano

Le anticipazioni della soap opera bavarese riportano che Niederbühl chiederà al padre di Tim di fornirgli i cosmetici di Selina, così da constatare se gli stessi siano stati drogati da qualcuno.

Temendo di mandare all'aria il loro diabolico piano di ricatto e rischiare la galera, Erik riuscirà ad impossessarsi per primo della cipria avvelenata, al fine di sostituirla con una normale.

Rosalie, però, entrerà inaspettatamente nella stanza e il dark man farà scivolare il cosmetico adulterato in una fessura del divano.

Cornelia troverà la cipria avvelenata e Rosalie crederà che Michael abbia un'amante

Se da un lato Kalenberg e Vogt avranno perso l'occasione di scagionarsi da ogni accusa, non essendo più in possesso del cosmetico contraffatto, dall'altro Cornelia, in visita da Rosalie, troverà per sbaglio la scatolina con la cipria avvelenata.

Holle, convinta che la cipria apparterrà alla sua amica, gliela porgerà immediatamente mentre l'ex fidanzata di Michael crederà che il cosmetico sia la prova che il medico abbia un'amante.